وبحسب "الإخبارية" سيرفع المعلمون والمعلمات التكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات وكشف الحضور والدرجات على منصة مدرستي ونظام نور بشكل يومي.

ألزمت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، بوضع روابط الدروس المسجّلة من قناة "عين" على منصة مدرستي بشكل يومي.

فيديو.. "التعليم": رفع تكاليف الطلاب وحضورهم ودرجاتهم على منصتَي مدرستي ونور يومياً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-30 ألزمت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، بوضع روابط الدروس المسجّلة من قناة "عين" على منصة مدرستي بشكل يومي. وبحسب "الإخبارية" سيرفع المعلمون والمعلمات التكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات وكشف الحضور والدرجات على منصة مدرستي ونظام نور بشكل يومي.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 12:48 PM

فيديو.. "التعليم": رفع تكاليف الطلاب وحضورهم ودرجاتهم على منصتَي مدرستي ونور يومياً ألزمت المعلمين والمعلمات بوضع روابط الدروس المسجّلة من قناة "عين" على المنصة





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ألزمت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، بوضع روابط الدروس المسجّلة من قناة "عين" على منصة مدرستي بشكل يومي.

وبحسب "الإخبارية" سيرفع المعلمون والمعلمات التكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات وكشف الحضور والدرجات على منصة مدرستي ونظام نور بشكل يومي.