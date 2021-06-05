إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية
ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالإجراءات الوقائية
أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.
جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-06-05
أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.
جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
01:23 PM
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية
ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالإجراءات الوقائية
أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.
جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.