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إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالإجراءات الوقائية

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.

جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.

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إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية
سبق

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.

جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
01:23 PM

إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالإجراءات الوقائية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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408

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.

جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.

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