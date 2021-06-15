"تعليم تبوك" لمنسوبيه: بادروا بأخذ لقاح كورونا لتعود الدراسة حضوريًّا

خلال زيارة "العُمري" لمركز اللقاحات في قاعة الأمير فهد العلمية

حث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري من لم يحصل من منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة على لقاح كورونا للمبادرة بأخذ اللقاح، على الإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك متابعة التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات التعليم اللقاح الخاص بكورونا استعدادًا للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي.

وزار اليوم مدير تعليم تبوك لمركز اللقاحات الذي تشرف عليه مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية، بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي.

والتقى مدير تعليم تبوك بعدد من المعلمين ومنسوبي التعليم في المنطقة خلال تلقّيهم جرعةً من اللقاح ضد كورونا الذي توفّره وزارة الصحة في عدد من المراكز، منوهًا إلى التكامل الفاعل بين قطاعَي الصحة والتعليم وجميع قطاعات الدولة وفق توجيهات قيادة المملكة في هذا الإطار، معربًا عن شكره لجميع الفرق الصحية العاملة في المركز.