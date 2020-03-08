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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 209

184 حالة بإنجلترا و2 في ويلز و16 باسكتلندا

قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية، إن هناك حالتَي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممّن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

ويشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في إيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس.. ويوجد في إنجلترا 184 حالة، وفي ويلز حالتان، وفي اسكتلندا 16 حالة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 209
سبق

قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية، إن هناك حالتَي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممّن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

ويشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في إيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس.. ويوجد في إنجلترا 184 حالة، وفي ويلز حالتان، وفي اسكتلندا 16 حالة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:25 AM

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 209

184 حالة بإنجلترا و2 في ويلز و16 باسكتلندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية، إن هناك حالتَي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممّن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

ويشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في إيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس.. ويوجد في إنجلترا 184 حالة، وفي ويلز حالتان، وفي اسكتلندا 16 حالة.

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