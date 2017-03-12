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بزيادة 23 % خلال يوم.. وفيات "كورونا" تقفز في إيطاليا إلى 1016

حالات الإصابة ترتفع لـ 15113

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم (الخميس)، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 189 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 1016 أي بزيادة نسبتها 23 في المائة.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن هناك 1153 شخصًا في العناية المركزة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا بالفيروس، إلى 15113 بعدما سجل 12462 أي بزيادة نسبتها 21.7 في المائة. وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الحالات منذ اكتشاف التفشي في 21 فبراير الماضي، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

الرئيسية/ أخبار العالم

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بزيادة 23 % خلال يوم.. وفيات "كورونا" تقفز في إيطاليا إلى 1016
سبق

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم (الخميس)، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 189 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 1016 أي بزيادة نسبتها 23 في المائة.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن هناك 1153 شخصًا في العناية المركزة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا بالفيروس، إلى 15113 بعدما سجل 12462 أي بزيادة نسبتها 21.7 في المائة. وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الحالات منذ اكتشاف التفشي في 21 فبراير الماضي، وفقًا لـ"رويترز".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:31 PM

بزيادة 23 % خلال يوم.. وفيات "كورونا" تقفز في إيطاليا إلى 1016

حالات الإصابة ترتفع لـ 15113

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم (الخميس)، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 189 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 1016 أي بزيادة نسبتها 23 في المائة.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن هناك 1153 شخصًا في العناية المركزة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا بالفيروس، إلى 15113 بعدما سجل 12462 أي بزيادة نسبتها 21.7 في المائة. وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الحالات منذ اكتشاف التفشي في 21 فبراير الماضي، وفقًا لـ"رويترز".

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