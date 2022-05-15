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الطائف .. إغلاق سوق الخضار والفاكهة بعد رصد حالات اشتباه إصابة بـ"كورونا"

سيعاود العمل غدًا الجمعة بعد التعقيم والرش .. والبدائل ستعمل قريبًا

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ضمن اللجنة المشتركة مع عدة جهات حكومية ومنها الشرطة والصحة، اليوم الخميس، سوق الخضار والفاكهة، بعد رصد حالات لم يتم تحديد عددها، ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا من بينهم بائعون داخل الصالة المُغلقة للبيع.

أوضح ذلك لـ "سبق"، مصدر مسؤول بالأمانة، وقال: جرى إغلاق السوق احترازيًا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المُشتبه فيها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة، وسيتم القيام بأعمال التعقيم والرش هذه الليلة على أن يعاود السوق أعماله غدًا الجمعة بإذن الله.

وأفصح المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفاكهة، سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفاكهة على المواطنين والمقيمين كاحتياط وعمل مؤقت، بهدف عدم زيادة التجمعات بالسوق الكبير والذي يتوقع أن يشهد ازديادًا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، قُبيل عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل وسيتم العمل بها.

أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف .. إغلاق سوق الخضار والفاكهة بعد رصد حالات اشتباه إصابة بـ"كورونا"
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ضمن اللجنة المشتركة مع عدة جهات حكومية ومنها الشرطة والصحة، اليوم الخميس، سوق الخضار والفاكهة، بعد رصد حالات لم يتم تحديد عددها، ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا من بينهم بائعون داخل الصالة المُغلقة للبيع.

أوضح ذلك لـ "سبق"، مصدر مسؤول بالأمانة، وقال: جرى إغلاق السوق احترازيًا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المُشتبه فيها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة، وسيتم القيام بأعمال التعقيم والرش هذه الليلة على أن يعاود السوق أعماله غدًا الجمعة بإذن الله.

وأفصح المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفاكهة، سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفاكهة على المواطنين والمقيمين كاحتياط وعمل مؤقت، بهدف عدم زيادة التجمعات بالسوق الكبير والذي يتوقع أن يشهد ازديادًا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، قُبيل عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل وسيتم العمل بها.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:40 PM

الطائف .. إغلاق سوق الخضار والفاكهة بعد رصد حالات اشتباه إصابة بـ"كورونا"

سيعاود العمل غدًا الجمعة بعد التعقيم والرش .. والبدائل ستعمل قريبًا

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فهد العتيبي - الطائف
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6,702

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ضمن اللجنة المشتركة مع عدة جهات حكومية ومنها الشرطة والصحة، اليوم الخميس، سوق الخضار والفاكهة، بعد رصد حالات لم يتم تحديد عددها، ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا من بينهم بائعون داخل الصالة المُغلقة للبيع.

أوضح ذلك لـ "سبق"، مصدر مسؤول بالأمانة، وقال: جرى إغلاق السوق احترازيًا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المُشتبه فيها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة، وسيتم القيام بأعمال التعقيم والرش هذه الليلة على أن يعاود السوق أعماله غدًا الجمعة بإذن الله.

وأفصح المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفاكهة، سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفاكهة على المواطنين والمقيمين كاحتياط وعمل مؤقت، بهدف عدم زيادة التجمعات بالسوق الكبير والذي يتوقع أن يشهد ازديادًا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، قُبيل عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل وسيتم العمل بها.

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