شاهد.. الظلام يحلّ عصرًا على "عارضة جازان"

رياح وغبار كثيف وأمطار على المرتفعات الحدودية

أطبق ظلام دامس على أجزاء من محافظات جازان الشرقية، خاصة محافظة العارضة، وسط غبار كثيف ورياح وأمطار على المرتفعات الحدودية، في ظاهرة أثارت مخاوف كثيرين.

وتشهد منطقة جازان رياحًا قوية منذ الأمس، ونبه الراصد علي مشهور، إلى تعرض المحافظات الواقعة غرب اليمن وجنوب البحر الأحمر إلى عواصف رعدية ماطرة قوية مسبوقة بنشاط للرياح الهابطة.

ويتوقع أن تتوسع هذه العواصف على أجزاء واسعة من جازان وعسير والباحة والطائف ومكة المكرمة، خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الثلاثاء.