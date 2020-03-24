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الاتحاد الأسترالي يوقف النشاط الكروي بسبب كورونا

اعتبر مواصلة اللعب في ظلّ انتشار الفيروس باتت "مهمة مستحيلة"

قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم، وقف نشاطه، معتبرًا مواصلةَ اللعب وسط انتشار فيروس كورونا المستجدّ باتة "مهمة مستحيلة".

وقرّر الاتحاد الأسترالي تأجيل الدوري المحلي الذي يضمّ 11 فريقًا بينهم فريق واحد من نيوزيلندا، هو ويلينغتون، قبل خمس مراحل على نهايته.

ولم تكن إقامة المباريات بأبواب موصدة في نهاية الأسبوع الماضي مُجْدِية؛ لأن القيود المفروضة على السفر تمنع الآن إقامة المباريات، فضلًا عن وجود فريقين في الحجر الصحي.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون، في مؤتمر صحافي في سيدني: "بالنسبة لمسابقة وطنية تُقام تقريبًا في جميع مناطق أستراليا، ومسابقة تُقام أيضًا في نيوزيلندا؛ فإن المهمة الصعبة التي كنّا نواجهها تحوّلت إلى مهمة مستحيلة".

وأضاف: "لكنّ هذه الرياضة ستعود إلى الحياة، أنا متأكد تمامًا".


وأَحْصت أستراليا 1800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مع سبع وفيات، أغلبها في مدنها الرئيسة، كما حظرت دخول أي أجنبي غير مقيم في البلاد، وفرضت قيودًا صارمة على الحركة داخلها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأسترالي يوقف النشاط الكروي بسبب كورونا
سبق

قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم، وقف نشاطه، معتبرًا مواصلةَ اللعب وسط انتشار فيروس كورونا المستجدّ باتة "مهمة مستحيلة".

وقرّر الاتحاد الأسترالي تأجيل الدوري المحلي الذي يضمّ 11 فريقًا بينهم فريق واحد من نيوزيلندا، هو ويلينغتون، قبل خمس مراحل على نهايته.

ولم تكن إقامة المباريات بأبواب موصدة في نهاية الأسبوع الماضي مُجْدِية؛ لأن القيود المفروضة على السفر تمنع الآن إقامة المباريات، فضلًا عن وجود فريقين في الحجر الصحي.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون، في مؤتمر صحافي في سيدني: "بالنسبة لمسابقة وطنية تُقام تقريبًا في جميع مناطق أستراليا، ومسابقة تُقام أيضًا في نيوزيلندا؛ فإن المهمة الصعبة التي كنّا نواجهها تحوّلت إلى مهمة مستحيلة".

وأضاف: "لكنّ هذه الرياضة ستعود إلى الحياة، أنا متأكد تمامًا".


وأَحْصت أستراليا 1800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مع سبع وفيات، أغلبها في مدنها الرئيسة، كما حظرت دخول أي أجنبي غير مقيم في البلاد، وفرضت قيودًا صارمة على الحركة داخلها.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:45 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:16 PM

الاتحاد الأسترالي يوقف النشاط الكروي بسبب كورونا

اعتبر مواصلة اللعب في ظلّ انتشار الفيروس باتت "مهمة مستحيلة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم، وقف نشاطه، معتبرًا مواصلةَ اللعب وسط انتشار فيروس كورونا المستجدّ باتة "مهمة مستحيلة".

وقرّر الاتحاد الأسترالي تأجيل الدوري المحلي الذي يضمّ 11 فريقًا بينهم فريق واحد من نيوزيلندا، هو ويلينغتون، قبل خمس مراحل على نهايته.

ولم تكن إقامة المباريات بأبواب موصدة في نهاية الأسبوع الماضي مُجْدِية؛ لأن القيود المفروضة على السفر تمنع الآن إقامة المباريات، فضلًا عن وجود فريقين في الحجر الصحي.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون، في مؤتمر صحافي في سيدني: "بالنسبة لمسابقة وطنية تُقام تقريبًا في جميع مناطق أستراليا، ومسابقة تُقام أيضًا في نيوزيلندا؛ فإن المهمة الصعبة التي كنّا نواجهها تحوّلت إلى مهمة مستحيلة".

وأضاف: "لكنّ هذه الرياضة ستعود إلى الحياة، أنا متأكد تمامًا".


وأَحْصت أستراليا 1800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مع سبع وفيات، أغلبها في مدنها الرئيسة، كما حظرت دخول أي أجنبي غير مقيم في البلاد، وفرضت قيودًا صارمة على الحركة داخلها.

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