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ضبط 4.369.008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

حصيلة حملات ميدانية استمرت حتى الأمس بجميع مناطق المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 22/ 4/ 1441هـ، في كافة مناطق المملكة؛ عن ضبط 4369008 مخالفين.
وشمل الموقوفون "3415882" مخالفاً لنظام الإقامة، و"670260" مخالفاً لنظام العمل، و"282866" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة؛ "79153" شخصاً، "42%" منهم يمنيو الجنسية، و"55%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2983" شخصاً؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم؛ "4737" شخصاً.

هذا وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة؛ "1770" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1734" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "36" سعودياً.

ووصل إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة؛ إلى "15719" وافداً مخالفاً، منهم "13965" رجلاً، و"1754" امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق "604142" مخالفاً، وإحالة "550393" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "734721" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1101275" مخالفاً.

الحملات الميدانية المشتركة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 4.369.008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 22/ 4/ 1441هـ، في كافة مناطق المملكة؛ عن ضبط 4369008 مخالفين.
وشمل الموقوفون "3415882" مخالفاً لنظام الإقامة، و"670260" مخالفاً لنظام العمل، و"282866" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة؛ "79153" شخصاً، "42%" منهم يمنيو الجنسية، و"55%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2983" شخصاً؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم؛ "4737" شخصاً.

هذا وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة؛ "1770" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1734" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "36" سعودياً.

ووصل إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة؛ إلى "15719" وافداً مخالفاً، منهم "13965" رجلاً، و"1754" امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق "604142" مخالفاً، وإحالة "550393" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "734721" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1101275" مخالفاً.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
05:52 PM

ضبط 4.369.008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

حصيلة حملات ميدانية استمرت حتى الأمس بجميع مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 22/ 4/ 1441هـ، في كافة مناطق المملكة؛ عن ضبط 4369008 مخالفين.
وشمل الموقوفون "3415882" مخالفاً لنظام الإقامة، و"670260" مخالفاً لنظام العمل، و"282866" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة؛ "79153" شخصاً، "42%" منهم يمنيو الجنسية، و"55%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2983" شخصاً؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم؛ "4737" شخصاً.

هذا وقد بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة؛ "1770" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1734" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "36" سعودياً.

ووصل إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة؛ إلى "15719" وافداً مخالفاً، منهم "13965" رجلاً، و"1754" امرأة.

وفرضت العقوبات الفورية بحق "604142" مخالفاً، وإحالة "550393" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "734721" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1101275" مخالفاً.

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