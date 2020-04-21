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لا تقربوا بطون الأودية.. مدني نجران يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد ويحذّر

دعا إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات والتعليمات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا تقربوا بطون الأودية.. مدني نجران يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد ويحذّر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:44 AM

لا تقربوا بطون الأودية.. مدني نجران يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد ويحذّر

دعا إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

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