الفريق العمرو: سيطرنا على حريق جبل عمد سيطرة كاملة باستثناء بؤر بسيطة

"مدني مكة": انحسر بمنطقة محدودة مع استقرار الأحوال الجوية وانخفاض شدة الرياح

قال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ إنه تمّت السيطرة على حريق جبل عمد سيطرة كاملة، باستثناء بؤر بسيطة، وذلك في تصريح نقلته عنه "الإخبارية".

وفي وقت سابق اليوم، قال "مدني مكة": انحسار حريق جبل عمد في منطقة محدودة مع استقرار الأحوال الجوية وانخفاض شدة الرياح.

وأمس، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد القرني، أن حريق جبل "عمد" بميسان تحت السيطرة وفي انحسار وبمنطقة محدودة، وذلك في ظل استقرار الحالة الجوية وانخفاض شدة الرياح في الموقع.

وأفاد، بأنه تم إحداث قيادة ميدانية، وخطط إسناد للتعامل مع الحريق بالموقع ودعمها بالقوى البشرية والآلية التي تتطلب التعامل مع متغيرات الحالة.

وبيّن أن المنطقة التي نشب فيها الحريق جبلية ذات مرتفعات شديدة الوعورة، حيث قامت فرق الدفاع المدني بعمليات عزل وتطويق على امتداد الحريق حتى لا يعاود الانتشار بشكل أوسع، مؤكداً أن الموقع ليس مأهولاً بالسكان، ولم تسجل أي إصابات، ولله الحمد.

وأشاد العقيد القرني؛ بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين مع الدفاع المدني.