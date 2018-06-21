غداً السبت.. عقد الجمعية العمومية لنادي الشباب لتزكية البلطان

تبدأ أعمال الجمعية عند 7 مساء

تعقد مساء غد السبت الجمعية العمومية لنادي الشباب لتزكية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأربعة أعوام.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" أن موعد استقبال وتسجيل أعضاء الجمعية سيكون عند الساعة السادسة من مساء الغد، بينما تبدأ أعمال الجمعية عند الساعة السابعة مساءً.

وتتألف القائمة الأولية للمرشحين لعضوية ورئاسة مجلس إدارة نادي الشباب من: خالد البلطان مرشح الرئاسة، وخليف الهويشان مرشح نائب الرئيس، وفهد الشعلان، وفهد العليان، وأحمد الكنهل، وكنعان الكنعاني، وتركي الفرج، مرشحون لعضوية النادي.