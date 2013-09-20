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بمناسبة يوم الوطن.. "إرادة الرياض" يقيم أنشطة وفعاليات للنزلاء والمراجعين

لتعزيز الولاء والانتماء لدى المرضى وتعويضهم عن بُعد أسرهم عنهم

يستعد مجمع "إرادة" للصحة النفسية بالرياض، للاحتفال مع مرضاه ومنسوبيه بجملة من الفعاليات والبرامج، بمناسبة اليوم الوطني ٩١؛ حيث تبدأ هذه الفعاليات من يوم الأربعاء القادم، وتستمر لمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن تشمل برامج الاحتفالات بهذه المناسبة هدايا وتوزيعات على النزلاء والنزيلات والمراجعين، واحتفالات وطنية، ومسابقات ثقافية وأنشطة ترفيهية وقصائد شعرية في حب الوطن، واستعراض أعمال فنية من إعداد وتنفيذ المرضى، ورسائل مصورة يعبر أصحابها عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية.

وتشمل الفعاليات نزلاء المجمع ونزيلاته والمراجعين والمراجعات والمستفيدين والمستفيدات من برامج التأهيل الطبي والأنشطة، ونزلاء منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، ويقوم عليها نخبة من المختصين وبإشراف مباشر من الفِرَق العلاجية.

ويأتي تنفيذ المجمع لهذه المناسبة في إطار الخطط العلاجية التأهيلية المعتمدة للمرضى، والتي تتضمن تفعيل المناسبات الوطنية والعامة وإشراك المرضى فيها، وتعزيز الولاء والانتماء، وتعويضهم عن بُعد أسرهم عنهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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بمناسبة يوم الوطن.. "إرادة الرياض" يقيم أنشطة وفعاليات للنزلاء والمراجعين
سبق

يستعد مجمع "إرادة" للصحة النفسية بالرياض، للاحتفال مع مرضاه ومنسوبيه بجملة من الفعاليات والبرامج، بمناسبة اليوم الوطني ٩١؛ حيث تبدأ هذه الفعاليات من يوم الأربعاء القادم، وتستمر لمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن تشمل برامج الاحتفالات بهذه المناسبة هدايا وتوزيعات على النزلاء والنزيلات والمراجعين، واحتفالات وطنية، ومسابقات ثقافية وأنشطة ترفيهية وقصائد شعرية في حب الوطن، واستعراض أعمال فنية من إعداد وتنفيذ المرضى، ورسائل مصورة يعبر أصحابها عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية.

وتشمل الفعاليات نزلاء المجمع ونزيلاته والمراجعين والمراجعات والمستفيدين والمستفيدات من برامج التأهيل الطبي والأنشطة، ونزلاء منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، ويقوم عليها نخبة من المختصين وبإشراف مباشر من الفِرَق العلاجية.

ويأتي تنفيذ المجمع لهذه المناسبة في إطار الخطط العلاجية التأهيلية المعتمدة للمرضى، والتي تتضمن تفعيل المناسبات الوطنية والعامة وإشراك المرضى فيها، وتعزيز الولاء والانتماء، وتعويضهم عن بُعد أسرهم عنهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:59 PM

بمناسبة يوم الوطن.. "إرادة الرياض" يقيم أنشطة وفعاليات للنزلاء والمراجعين

لتعزيز الولاء والانتماء لدى المرضى وتعويضهم عن بُعد أسرهم عنهم

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عمر السبيعي - الرياض
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يستعد مجمع "إرادة" للصحة النفسية بالرياض، للاحتفال مع مرضاه ومنسوبيه بجملة من الفعاليات والبرامج، بمناسبة اليوم الوطني ٩١؛ حيث تبدأ هذه الفعاليات من يوم الأربعاء القادم، وتستمر لمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن تشمل برامج الاحتفالات بهذه المناسبة هدايا وتوزيعات على النزلاء والنزيلات والمراجعين، واحتفالات وطنية، ومسابقات ثقافية وأنشطة ترفيهية وقصائد شعرية في حب الوطن، واستعراض أعمال فنية من إعداد وتنفيذ المرضى، ورسائل مصورة يعبر أصحابها عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية.

وتشمل الفعاليات نزلاء المجمع ونزيلاته والمراجعين والمراجعات والمستفيدين والمستفيدات من برامج التأهيل الطبي والأنشطة، ونزلاء منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، ويقوم عليها نخبة من المختصين وبإشراف مباشر من الفِرَق العلاجية.

ويأتي تنفيذ المجمع لهذه المناسبة في إطار الخطط العلاجية التأهيلية المعتمدة للمرضى، والتي تتضمن تفعيل المناسبات الوطنية والعامة وإشراك المرضى فيها، وتعزيز الولاء والانتماء، وتعويضهم عن بُعد أسرهم عنهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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