"الخطوط السعودية" تكشف مسببات عودة رحلة نيويورك: اشتباه باحتكاك ذيل الطائرة

أوضحت الخطوط السعودية تفاصيل ما تعرضت له رحلة الخطوط السعودية رقم SV21 المتجهة من جدة إلى نيويورك صباح اليوم السبت.

وبينت أنه وأثناء إقلاع الرحلة اشتبه قائد الطائرة أنه ربما حدث احتكاك لذيل الطائرة مع أرضية المطار، وحيث إن الإجراءات الاحترازية تقتضي التأكد من ذلك عادت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد أن تم إفراغ الكمية المناسبة من الوقود التي تسمح بهبوط الطائرة، وتبين بعد الفحص أن بدن الطائرة لم يتعرض إلى أي أضرار، كما تم استبدال جهاز الاستشعار (sensor) وتغيير الطائرة وواصل الضيوف رحلتهم إلى نيويورك.