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"الخطوط السعودية" تكشف مسببات عودة رحلة نيويورك: اشتباه باحتكاك ذيل الطائرة

أوضحت الخطوط السعودية تفاصيل ما تعرضت له رحلة الخطوط السعودية رقم SV21 المتجهة من جدة إلى نيويورك صباح اليوم السبت.

وبينت أنه وأثناء إقلاع الرحلة اشتبه قائد الطائرة أنه ربما حدث احتكاك لذيل الطائرة مع أرضية المطار، وحيث إن الإجراءات الاحترازية تقتضي التأكد من ذلك عادت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد أن تم إفراغ الكمية المناسبة من الوقود التي تسمح بهبوط الطائرة، وتبين بعد الفحص أن بدن الطائرة لم يتعرض إلى أي أضرار، كما تم استبدال جهاز الاستشعار (sensor) وتغيير الطائرة وواصل الضيوف رحلتهم إلى نيويورك.

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"الخطوط السعودية" تكشف مسببات عودة رحلة نيويورك: اشتباه باحتكاك ذيل الطائرة
سبق

أوضحت الخطوط السعودية تفاصيل ما تعرضت له رحلة الخطوط السعودية رقم SV21 المتجهة من جدة إلى نيويورك صباح اليوم السبت.

وبينت أنه وأثناء إقلاع الرحلة اشتبه قائد الطائرة أنه ربما حدث احتكاك لذيل الطائرة مع أرضية المطار، وحيث إن الإجراءات الاحترازية تقتضي التأكد من ذلك عادت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد أن تم إفراغ الكمية المناسبة من الوقود التي تسمح بهبوط الطائرة، وتبين بعد الفحص أن بدن الطائرة لم يتعرض إلى أي أضرار، كما تم استبدال جهاز الاستشعار (sensor) وتغيير الطائرة وواصل الضيوف رحلتهم إلى نيويورك.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
02:42 PM

"الخطوط السعودية" تكشف مسببات عودة رحلة نيويورك: اشتباه باحتكاك ذيل الطائرة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
21,373

أوضحت الخطوط السعودية تفاصيل ما تعرضت له رحلة الخطوط السعودية رقم SV21 المتجهة من جدة إلى نيويورك صباح اليوم السبت.

وبينت أنه وأثناء إقلاع الرحلة اشتبه قائد الطائرة أنه ربما حدث احتكاك لذيل الطائرة مع أرضية المطار، وحيث إن الإجراءات الاحترازية تقتضي التأكد من ذلك عادت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد أن تم إفراغ الكمية المناسبة من الوقود التي تسمح بهبوط الطائرة، وتبين بعد الفحص أن بدن الطائرة لم يتعرض إلى أي أضرار، كما تم استبدال جهاز الاستشعار (sensor) وتغيير الطائرة وواصل الضيوف رحلتهم إلى نيويورك.

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