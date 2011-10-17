"كهاتين" لرعاية الأيتام تنفذ مبادرتين صحيتين لأبنائها بمكة

بالتعاون مع "زمزم".. لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين

نفَّذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة "كهاتين"، مبادرتين صحيتين لأبنائها الأيتام وأسرهم.

جاء ذلك، بالتعاون مع جمعية "زمزم" للخدمات الصحية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات الطبية للأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية ورعايتهم صحيًا.

وأوضح مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، أن المبادرة الأولى كانت بعنوان: "رؤية الأيتام"، واستفاد منها 21 يتيمًا من أيتام البلد الحرام.

وتم تقديم الخدمة الطبية بمشاركة فريق طبّي متخصص من جمعية "زمزم"، وشملت عدداً من الفحوصات للعيون وغيرها، وقياس العلامات الحيوية مع تقديم التوعية الصحية لهم.

وأشار "اللحياني" إلى أن المبادرة الثانية كانت الجولات الطبية على جميع الأسر والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تقديم الخدمة الصحية لهم والكشف عليهم، إضافة إلى ذلك تم تقديم الخدمة على ذوي الأمراض المزمنة كالسكر والضغط.

يذكر أن "كهاتين" هي جمعية متخصصة في رعاية الأيتام والأسر في منطقة مكة المكرمة، بفروعها الثلاثة (الفرع الرئيسي بمكة وفرعي المدينة المنورة والطائف).

وتقدم الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم العديد من البرامج والمبادرات التي تسعى من خلالها إلى خدمة الأيتام وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية ليكونوا أعضاء فاعلين ونواة خير في خدمة وطنهم وقيادتهم وفق رؤية المملكة 2030.