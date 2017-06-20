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أسعار النفط تقفز نحو 5% بعد تعليق "ترامب" على إسقاط إيران للطائرة

المزيج الأمريكي ارتفع بنسبة 4.85%

لم تكد تتناقل وكالات الأنباء رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، اليوم (الخميس)، قائلاً: "إنها ارتكبت خطأ جسيمًا"، حتى ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 في المئة.

وأوضح "روسيا اليوم" أنه جرى تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 17:27 بتوقيت موسكو عند 56.37 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.85 في المئة عن مستوى الإغلاق السابق.

وأضاف أنه جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 64.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 3.69 في المئة عن التسوية السابقة.

وجاء الارتفاع بعدما غرّد ترامب عبر صفحته في "تويتر"، وكتب: "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا".

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أسعار النفط تقفز نحو 5% بعد تعليق "ترامب" على إسقاط إيران للطائرة
سبق

لم تكد تتناقل وكالات الأنباء رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، اليوم (الخميس)، قائلاً: "إنها ارتكبت خطأ جسيمًا"، حتى ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 في المئة.

وأوضح "روسيا اليوم" أنه جرى تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 17:27 بتوقيت موسكو عند 56.37 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.85 في المئة عن مستوى الإغلاق السابق.

وأضاف أنه جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 64.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 3.69 في المئة عن التسوية السابقة.

وجاء الارتفاع بعدما غرّد ترامب عبر صفحته في "تويتر"، وكتب: "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا".

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
07:54 PM

أسعار النفط تقفز نحو 5% بعد تعليق "ترامب" على إسقاط إيران للطائرة

المزيج الأمريكي ارتفع بنسبة 4.85%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم تكد تتناقل وكالات الأنباء رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، اليوم (الخميس)، قائلاً: "إنها ارتكبت خطأ جسيمًا"، حتى ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 في المئة.

وأوضح "روسيا اليوم" أنه جرى تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 17:27 بتوقيت موسكو عند 56.37 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.85 في المئة عن مستوى الإغلاق السابق.

وأضاف أنه جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 64.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 3.69 في المئة عن التسوية السابقة.

وجاء الارتفاع بعدما غرّد ترامب عبر صفحته في "تويتر"، وكتب: "إيران ارتكبت خطأ جسيمًا".

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