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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قُبالة سواحل أستراليا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قُبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عُمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قُبالة سواحل أستراليا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قُبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عُمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
08:18 AM

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قُبالة سواحل أستراليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قُبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عُمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

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