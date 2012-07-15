زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قُبالة سواحل أستراليا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قُبالة سواحل أستراليا اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم رصد الزلزال في الساعة 23:01 بالتوقيت العالمي (02:01 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بُعد 208 كيلو مترات غرب منتجع بروم الساحلي (شمال غرب أستراليا) وعلى عُمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.