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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

هولندا.. 132 وفاة جديدة جراء فيروس"كورونا"

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 24413 حالة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 132 حالة وفاة و1316 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 2643 متوفى و24413 مصابًا.

وأضاف وفق رويترز: تم نقل 189 مريضًا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليًا للعلاج في المركحز الطبية إلى 8386 حالة.

هولندا فيروس كورونا الجديد

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هولندا.. 132 وفاة جديدة جراء فيروس"كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 132 حالة وفاة و1316 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 2643 متوفى و24413 مصابًا.

وأضاف وفق رويترز: تم نقل 189 مريضًا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليًا للعلاج في المركحز الطبية إلى 8386 حالة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:38 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:09 PM

هولندا.. 132 وفاة جديدة جراء فيروس"كورونا"

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 24413 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 132 حالة وفاة و1316 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 2643 متوفى و24413 مصابًا.

وأضاف وفق رويترز: تم نقل 189 مريضًا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليًا للعلاج في المركحز الطبية إلى 8386 حالة.

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