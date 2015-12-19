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شرطة الرياض تحدِّد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداوَل بحيازتهم مواد مخدِّرة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، حيث ضبط أحدهم من قِبل مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، وجميعهم مواطنون، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة الرياض النيابة العامة

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شرطة الرياض تحدِّد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداوَل بحيازتهم مواد مخدِّرة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، حيث ضبط أحدهم من قِبل مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، وجميعهم مواطنون، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
01:54 AM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:07 AM

شرطة الرياض تحدِّد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداوَل بحيازتهم مواد مخدِّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
9,178

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، حيث ضبط أحدهم من قِبل مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، وجميعهم مواطنون، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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