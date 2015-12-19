شرطة الرياض تحدِّد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداوَل بحيازتهم مواد مخدِّرة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، حيث ضبط أحدهم من قِبل مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، وجميعهم مواطنون، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.