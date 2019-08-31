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800 مشرف ومشرفة لدعم وتمكين المدارس في أول يوم بالطائف

19 مدير إدارة حكومية يشاركون في تدشين العام الدراسي

يتأهب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للعودة إلى مقاعد الدراسة، غداً الأحد، في أكثر من 1800 مدرسة ورياض أطفال وطفولة مبكرة، بعد أن تمتعوا بقضاء الإجازة الصيفية.

ويشارك 19 مدير إدارة حكومية في تدشين العام الدراسي الجديد من خلال زيارتهم عديداً من المدارس تحفيزاً للطلاب وتعزيزاً للمعلمين، وذلك وفق خطة أعدتها إدارة التوجيه والإرشاد.

ورحّب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بعودة الطلاب والطالبات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز، والجد والاجتهاد والمثابرة، مشيراً إلى جاهزية جميع المدارس ورياض الأطفال بالمحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلبة.

وأكّد "اللهيبي"؛ ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثاً الطلبة على الالتزام بالحضور وعدم الغياب.

وأشار إلى مشاركة جميع مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية وفق خطة لدعم وتمكين ومساندة قادة وقائدات المدارس ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات؛ إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية بذلك للإدارات المعنية.

ووجّه "اللهيبي"؛ بضرورة تفعيل وتهيئة الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين واستقبال الطلاب وأولياء أمورهم وتوضيح لهم كل ما يحتاجون إليه بما يضمن سرعة تهيئة انسجامهم مع بيئة المدرسة.

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800 مشرف ومشرفة لدعم وتمكين المدارس في أول يوم بالطائف
سبق

يتأهب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للعودة إلى مقاعد الدراسة، غداً الأحد، في أكثر من 1800 مدرسة ورياض أطفال وطفولة مبكرة، بعد أن تمتعوا بقضاء الإجازة الصيفية.

ويشارك 19 مدير إدارة حكومية في تدشين العام الدراسي الجديد من خلال زيارتهم عديداً من المدارس تحفيزاً للطلاب وتعزيزاً للمعلمين، وذلك وفق خطة أعدتها إدارة التوجيه والإرشاد.

ورحّب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بعودة الطلاب والطالبات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز، والجد والاجتهاد والمثابرة، مشيراً إلى جاهزية جميع المدارس ورياض الأطفال بالمحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلبة.

وأكّد "اللهيبي"؛ ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثاً الطلبة على الالتزام بالحضور وعدم الغياب.

وأشار إلى مشاركة جميع مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية وفق خطة لدعم وتمكين ومساندة قادة وقائدات المدارس ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات؛ إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية بذلك للإدارات المعنية.

ووجّه "اللهيبي"؛ بضرورة تفعيل وتهيئة الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين واستقبال الطلاب وأولياء أمورهم وتوضيح لهم كل ما يحتاجون إليه بما يضمن سرعة تهيئة انسجامهم مع بيئة المدرسة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
01:03 PM

800 مشرف ومشرفة لدعم وتمكين المدارس في أول يوم بالطائف

19 مدير إدارة حكومية يشاركون في تدشين العام الدراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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يتأهب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للعودة إلى مقاعد الدراسة، غداً الأحد، في أكثر من 1800 مدرسة ورياض أطفال وطفولة مبكرة، بعد أن تمتعوا بقضاء الإجازة الصيفية.

ويشارك 19 مدير إدارة حكومية في تدشين العام الدراسي الجديد من خلال زيارتهم عديداً من المدارس تحفيزاً للطلاب وتعزيزاً للمعلمين، وذلك وفق خطة أعدتها إدارة التوجيه والإرشاد.

ورحّب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بعودة الطلاب والطالبات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز، والجد والاجتهاد والمثابرة، مشيراً إلى جاهزية جميع المدارس ورياض الأطفال بالمحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلبة.

وأكّد "اللهيبي"؛ ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثاً الطلبة على الالتزام بالحضور وعدم الغياب.

وأشار إلى مشاركة جميع مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية وفق خطة لدعم وتمكين ومساندة قادة وقائدات المدارس ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات؛ إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية بذلك للإدارات المعنية.

ووجّه "اللهيبي"؛ بضرورة تفعيل وتهيئة الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين واستقبال الطلاب وأولياء أمورهم وتوضيح لهم كل ما يحتاجون إليه بما يضمن سرعة تهيئة انسجامهم مع بيئة المدرسة.

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