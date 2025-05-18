أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برميل "برنت" يتخطى الـ34 دولارًا

مسجلاً بأعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي

تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 34.45 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.22% عن سعر الإغلاق السابق.