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أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برميل "برنت" يتخطى الـ34 دولارًا

مسجلاً بأعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي

تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 34.45 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.22% عن سعر الإغلاق السابق.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برميل "برنت" يتخطى الـ34 دولارًا
سبق

تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 34.45 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.22% عن سعر الإغلاق السابق.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
02:23 PM

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برميل "برنت" يتخطى الـ34 دولارًا

مسجلاً بأعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 34.45 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.22% عن سعر الإغلاق السابق.

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