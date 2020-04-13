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"صحة الشمالية": إصابات "كورونا" الـ8 مخالطة لمريض سابق

"العنزي" يؤكد أنها جميعاً تحت الرعاية ووضعها الصحي "مستقر"

أفادت "صحة الشمالية" بأن الحالات الثماني التي تم تسجيلها في مدينة عرعر، والتي أعلنت عنها اليوم وزارة الصحة، كانت مخالطة للحالة السابقة المسجلة في المنطقة.

وأكد المستشار الإعلامي بـ"صحة الشمالية" فهد طويرش العنزي، أن الحالات الجديدة المُسجلة كانت تحت الحجر الصحي، منذ اكتشاف الحالة الأولى السابقة، وطمأن الجميع بأن الحالات تحت الرعاية الصحية ووضعها الصحي مستقر.

وقال "العنزي": بلغ عدد الإصابات المؤكدة بمدينة عرعر، منذ بداية الجائحة، 11 إصابة مؤكدة تماثلت حالتان منها للشفاء، وتم إجراءات التقصي الوبائي لجميع المخالطين بشكل واسع، وحصر جميع الحالات وفق هو ما متبع.

ودعت "صحة الشمالية" الجميع إلى ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة المُلحةِ والتقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعلنها وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشمالية": إصابات "كورونا" الـ8 مخالطة لمريض سابق
سبق

أفادت "صحة الشمالية" بأن الحالات الثماني التي تم تسجيلها في مدينة عرعر، والتي أعلنت عنها اليوم وزارة الصحة، كانت مخالطة للحالة السابقة المسجلة في المنطقة.

وأكد المستشار الإعلامي بـ"صحة الشمالية" فهد طويرش العنزي، أن الحالات الجديدة المُسجلة كانت تحت الحجر الصحي، منذ اكتشاف الحالة الأولى السابقة، وطمأن الجميع بأن الحالات تحت الرعاية الصحية ووضعها الصحي مستقر.

وقال "العنزي": بلغ عدد الإصابات المؤكدة بمدينة عرعر، منذ بداية الجائحة، 11 إصابة مؤكدة تماثلت حالتان منها للشفاء، وتم إجراءات التقصي الوبائي لجميع المخالطين بشكل واسع، وحصر جميع الحالات وفق هو ما متبع.

ودعت "صحة الشمالية" الجميع إلى ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة المُلحةِ والتقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعلنها وزارة الصحة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:37 PM

"صحة الشمالية": إصابات "كورونا" الـ8 مخالطة لمريض سابق

"العنزي" يؤكد أنها جميعاً تحت الرعاية ووضعها الصحي "مستقر"

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بندر الدغمي - عرعر
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أفادت "صحة الشمالية" بأن الحالات الثماني التي تم تسجيلها في مدينة عرعر، والتي أعلنت عنها اليوم وزارة الصحة، كانت مخالطة للحالة السابقة المسجلة في المنطقة.

وأكد المستشار الإعلامي بـ"صحة الشمالية" فهد طويرش العنزي، أن الحالات الجديدة المُسجلة كانت تحت الحجر الصحي، منذ اكتشاف الحالة الأولى السابقة، وطمأن الجميع بأن الحالات تحت الرعاية الصحية ووضعها الصحي مستقر.

وقال "العنزي": بلغ عدد الإصابات المؤكدة بمدينة عرعر، منذ بداية الجائحة، 11 إصابة مؤكدة تماثلت حالتان منها للشفاء، وتم إجراءات التقصي الوبائي لجميع المخالطين بشكل واسع، وحصر جميع الحالات وفق هو ما متبع.

ودعت "صحة الشمالية" الجميع إلى ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة المُلحةِ والتقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعلنها وزارة الصحة.

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