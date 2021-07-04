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الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد تدريباته بعد تغلبه على منتخب مصر أمس السبت بنتيجة 3-2، ضمن الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّم اللاعبين خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.


ويختتم المنتخب السعودي غدًا الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في نهائي كأس العرب للشباب.

المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد تدريباته بعد تغلبه على منتخب مصر أمس السبت بنتيجة 3-2، ضمن الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّم اللاعبين خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.


ويختتم المنتخب السعودي غدًا الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في نهائي كأس العرب للشباب.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
11:25 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:29 AM

الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد تدريباته بعد تغلبه على منتخب مصر أمس السبت بنتيجة 3-2، ضمن الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّم اللاعبين خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.


ويختتم المنتخب السعودي غدًا الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في نهائي كأس العرب للشباب.

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