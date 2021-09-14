"أبل" تعلن جهاز iPad الجديد بتجربة مشاهَدَة محسَّنة وضعف سعة التخزين

يتميَّز بشريحة A13 Bionic ونمط "في الوسط" وتكنولوجيا True Tone

أعلنت شركة Apple اليوم جهاز iPad الجديد (الجيل التاسع) الذي يتميز بشريحة A13 Bionic القوية التي تحشد المزيد من قوة الأداء والقدرات في جهاز iPad الأكثر شعبية، مع الاحتفاظ ببطاريته التي تدوم طوال اليوم.

ويتميز iPad الجديد الذي يبدأ سعره من 1,399 دولارًا بشاشة Retina مقاس 10.2 إنش مع تكنولوجيا True Tone، وكاميرا أمامية 12MP واسعة للغاية مع نمط "في الوسط".

ويدعم Apple Pencil (الجيل الأول) وSmart Keyboard‏، ونظام iPadOS 15 سهل الاستخدام، وضعف سعة التخزين في الجيل السابق. ويتوافر iPad الجديد للطلب بدءًا من اليوم عبر apple.com‏، وفي المتاجر بدءًا من 24 سبتمبر.

وقال غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق على مستوى العالم في Apple: "أصبح iPad ضروريًّا للعمل والتعلم والتواصل أكثر من أي وقت مضى. ونحن متحمسون لطرح أحد أكبر التحديثات على الإطلاق لجهاز iPad الأكثر شهرة. وبفضل شريحة A13 Bionic قوية، ومكالمات فيديو أكثر تفاعلاً مع نمط (في الوسط)، وضعف سعة التخزين، يتيح iPad الجديد إمكانات متطورة وتعدد الاستخدامات وسهولتها بسعر مذهل".

ويأتي iPad الجديد بشريحة A13 Bionic القوية التي ترتقي بالأداء لمستويات أعلى بنسبة 20 في المئة مقارنة بالجيل السابق. وهذا ما يجعل iPad الجديد أسرع بثلاث مرات من جهاز Chromebook الأكثر مبيعًا، وسرعة تصل إلى غاية 6 مرات مقارنة بجهاز التابلت Android الأكثر مبيعًا.

وتتيح قوة الأداء الإضافية للمستخدمين تشغيل التطبيقات والألعاب المتطورة بسهولة على جهاز iPad الأقل تكلفة. كما يعمل المحرك العصبي Neural Engine في شريحة A13 Bionic على تعزيز قدرات التعلم الآلي لمستويات متطورة، ويشمل ذلك ميزة Live Text في iPadOS 15 التي تستخدم التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص في الصور؛ ليتسنى للمستخدمين اتخاذ الإجراء المناسب.

ويتوافر الآن نمط "في الوسط" المتاح في iPad Pro على جهاز iPad أيضًا، من خلال الكاميرا الأمامية 12MP الواسعة للغاية الجديدة، والمحرك العصبي Neural Engine؛ ليتمكن المستخدمون من الاستمتاع بمكالمات فيديو أكثر تفاعلاً. ويتيح نمط "في الوسط" تحريك الكاميرا تلقائيًّا لتتبُّع المستخدمين أثناء تحرُّكهم من مكان لآخر لإبقائهم في الصورة. وعند انضمام أشخاص آخرين تكتشفهم الكاميرا أيضًا، وتقوم بتوسيع المشهد بسلاسة لتشملهم في المحادثة.

ويجعل نمط "في الوسط" مكالمات الفيديو في FaceTime تبدو أقرب إلى الواقع، وكذلك تطبيقات مكالمات الفيديو التابعة لجهات خارجية.

وبذلك يجعل نمط "في الوسط" مستويات التفاعل في تجربة الاتصال أفضل من أي وقت مضى، سواء أكنت تتواصل مع أحبائك عبر الإنترنت أو تستخدم iPad في بيئة تعلم عن بُعد.

تجربة مشاهَدَة محسَّنة

لأول مرة تأتي تكنولوجيا True Tone إلى شاشة Retina الخلابة مقاس 10.2 إنش في iPad. ويتيح مستشعر الإضاءة المحيطة الجديد والمحسَّن الاستفادة من تكنولوجيا True Tone التي تعدل محتوى الشاشة؛ ليطابق درجة حرارة ألوان الغرفة. وتجعل تكنولوجيا True Tone في جهاز iPad الجديد الصور تبدو طبيعية أكثر، وتوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة أكثر راحة في جميع ظروف الإضاءة.

ويتيح جهاز iPad بفضل نحافة التصميم وخفته وإمكانية الاتصال الخلوي للمستخدمين حرية العمل والتعلم والاتصال في المنزل أو أثناء التنقل.

ويبدأ جهاز iPad الجديد بسعة تخزين 64GB، أي ضعف سعة التخزين في الجيل السابق؛ ما يجعل تكلفة iPad أقل على المستخدمين. ويتوافر كذلك خيار 256GB للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تخزين المزيد من التطبيقات والألعاب والصور والفيديوهات.

تجربة أكثر سهولة

iPadOS 15‏ يأتي بميزات جديدة، تستفيد من القدرات الفريدة لجهاز iPad؛ ما يساعد المستخدمين على زيادة الإنتاجية، والانتقال بتعدد استخدامات iPad إلى مستويات جديدة.

أصبح تعدد المهام أكثر سهولة؛ ما يجعل ميزات، مثل Split View وSlide Over، أسهل في الاكتشاف والاستخدام، وأكثر قوة.

ويقدم تنسيق الأدوات الجديد في الشاشة الرئيسية ومكتبة التطبيقات طرقًا أكثر بساطة لتخصيص تجربة iPad وتنظيم التطبيقات.

كما أصبح تطبيق الملاحظات يعمل على مستوى النظام بالكامل بفضل ميزة الملاحظات السريعة، ويتيح طرقًا جديدة للتعاون والتنظيم، سواء عند الكتابة بلوحة المفاتيح أو باستخدام Apple Pencil.

ويأتي تطبيق الترجمة إلى iPad بميزات جديدة، تجعل المحادثات أسهل وطبيعية أكثر، من بينها ميزة الترجمة التلقائية، وعرض "وجهًا لوجه".

وتستخدم ميزة Live Text التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص داخل الصور، والسماح للمستخدمين باتخاذ الإجراء الذي يريدونه حيالها. فعلى سبيل المثال، يمكن لصورة واجهة متجر أن تحتوي على رقم هاتف، ويملك المستخدمون خيار إجراء مكالمة لذلك الرقم.

كما تتيح ميزة التركيز للمستخدمين فلترة الإشعارات تلقائيًّا بناء على ما يقومون به، مثل العمل أو القراءة أو التمرين أو ممارسة الألعاب أو النوم.

وتبدو مكالمات FaceTime أكثر تلقائية بفضل الصوت المكاني ونمط بورتريه الجديد. والآن توفر مكالمات FaceTime الجماعية خيار عرض صور المشاركين داخل مربعات بالحجم نفسه في شكل عرض جديد كشبكة.

iPad والبيئة

ويتميز iPad الجديد بهيكل مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة؛ ما يعد إنجازًا بارزًا؛ إذ أصبح كل موديل في مجموعة iPad يحتوي الآن على هيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة. كما يستخدم iPad القصدير المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة في لحام لوحات الدوائر الرئيسة وعناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 في المئة في القطع المغناطيسية في الهيكل.

وأصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها العالمية، وتخطط بحلول عام 2030 لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها، التي تشمل سلسلة توريد التصنيع، وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 في المئة بدءًا من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.

الأسعار والتوافُر

يتوافر iPad الجديد للطلب بدءًا من اليوم على apple.com/store وفي تطبيق Apple Store في 28 دولة ومنطقة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وسيتوافر يوم الجمعة 24 سبتمبر.

وتتوافر موديلات Wi-Fi من iPad بسعر يبدأ من 1,399 دولارًا أمريكيًّا، وتبدأ موديلات Wi-Fi + Cellular من 1,949 دولارًا، وتتوفر باللونين الفضي والرمادي الفلكي. ويبدأ جهاز iPad الجديد بسعة تخزين 64GB، أي ضعف سعة التخزين في الجيل السابق. ويتوافر أيضًا خيار سعة 256GB.

ويتوافر نظام iPadOS 15 القوي المصمم خصيصًا لجهاز iPad بدءًا من يوم الاثنين 20 سبتمبر، ويتم شحنه مجانًا مع جهاز iPad الجديد. وسيتوافر PadOS 15 كتحديث مجاني لأجهزة iPad mini 4 أو أحدث، وiPad Air 2 أو أحدث، وiPad الجيل الخامس أو أحدث، وجميع موديلات iPad Pro.

وApple Pencil (الجيل الأول) متوافر للشراء على حدة، ويتوافق مع iPad (الجيل التاسع) بسعر 399 دولارًا.

وتتوافر Smart Keyboard لجهاز iPad للشراء على حدة مقابل 629 دولارًا بتنسيقات لأكثر من 30 لغة، من بينها الصينية المبسطة والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية.

وتتوافر الأغطية الذكية لجهاز iPad بسعر199 دولارًا باللون الأسود والأبيض والخزامي.