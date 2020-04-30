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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

الإصابات بكورونا في إندونيسيا تتجاوز 10 آلاف حالة

تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في ماليزيا

أعلنت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا، اليوم، أن عدد حالات الإصابة تجاوزت 10 آلاف حالة لأول مرة.

وقال المتحدث باسم المجموعة أحمد يوريانتو: عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 10118 حالة، بعد تسجيل 347 حالة خلال 24 ساعة.

وأضاف: تم تسجيل ثمان حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 792 حالة.

من ناحية أخرى أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات ارتفعت بذلك إلى 102 حالة فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 6002 حالة.

وأشار "هشام" إلى أن هناك 84 حالة جديدة تماثلت للشفاء من المرض بشكل تام ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 4171 حالة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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الإصابات بكورونا في إندونيسيا تتجاوز 10 آلاف حالة
سبق

أعلنت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا، اليوم، أن عدد حالات الإصابة تجاوزت 10 آلاف حالة لأول مرة.

وقال المتحدث باسم المجموعة أحمد يوريانتو: عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 10118 حالة، بعد تسجيل 347 حالة خلال 24 ساعة.

وأضاف: تم تسجيل ثمان حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 792 حالة.

من ناحية أخرى أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات ارتفعت بذلك إلى 102 حالة فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 6002 حالة.

وأشار "هشام" إلى أن هناك 84 حالة جديدة تماثلت للشفاء من المرض بشكل تام ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 4171 حالة حتى الآن.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:23 PM

الإصابات بكورونا في إندونيسيا تتجاوز 10 آلاف حالة

تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في ماليزيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا، اليوم، أن عدد حالات الإصابة تجاوزت 10 آلاف حالة لأول مرة.

وقال المتحدث باسم المجموعة أحمد يوريانتو: عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 10118 حالة، بعد تسجيل 347 حالة خلال 24 ساعة.

وأضاف: تم تسجيل ثمان حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 792 حالة.

من ناحية أخرى أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات ارتفعت بذلك إلى 102 حالة فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 6002 حالة.

وأشار "هشام" إلى أن هناك 84 حالة جديدة تماثلت للشفاء من المرض بشكل تام ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 4171 حالة حتى الآن.

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