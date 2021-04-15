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تدبروا.. كلمة فهمت خطأ في قوله تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه"

من سحر البيان وعجائب التبيان إلى المعنى المقصود في كتاب "السنيد"

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 207 من سورة البقرة يقول الرب تبارك وتعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات ﷲ والله رؤوف بالعباد".

يظن بعض الناس أن معنى يشري أي يشتري، والصواب أن معناها يبيع، فالله سبحانه العليم بعباده يذكر نوعاً من الناس يبيع نفسه طلباً لرضى ﷲ سبحانه بالتزام طاعته والبعد عن معاصية والجهاد في سبيله، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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تدبروا.. كلمة فهمت خطأ في قوله تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه"
سبق

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 207 من سورة البقرة يقول الرب تبارك وتعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات ﷲ والله رؤوف بالعباد".

يظن بعض الناس أن معنى يشري أي يشتري، والصواب أن معناها يبيع، فالله سبحانه العليم بعباده يذكر نوعاً من الناس يبيع نفسه طلباً لرضى ﷲ سبحانه بالتزام طاعته والبعد عن معاصية والجهاد في سبيله، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:36 PM

تدبروا.. كلمة فهمت خطأ في قوله تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه"

من سحر البيان وعجائب التبيان إلى المعنى المقصود في كتاب "السنيد"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
4,366

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 207 من سورة البقرة يقول الرب تبارك وتعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات ﷲ والله رؤوف بالعباد".

يظن بعض الناس أن معنى يشري أي يشتري، والصواب أن معناها يبيع، فالله سبحانه العليم بعباده يذكر نوعاً من الناس يبيع نفسه طلباً لرضى ﷲ سبحانه بالتزام طاعته والبعد عن معاصية والجهاد في سبيله، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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