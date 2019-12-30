توقيع مذكرتَيْ تفاهم بين مجلس شباب حائل وجامعة الأمير محمد بن فهد

"عبدالعزيز بن سعد" رعى مراسم التوقيع بحضور نائب أمير المنطقة

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، في صالة الاستقبال بديوان الإمارة اليوم مراسم توقيع مذكرتَيْ تفاهم بين مجلس شباب منطقة حائل وجامعة محمد بن فهد ومؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومدير جامعة الأمير محمد بن فهد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، والأمين العام لمجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي.

وقدم الدكتور الأنصاري الشكر والتقدير لأمير منطقة حائل ونائبه على رعايتهما واهتمامهما، مشيرًا إلى أن مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد ومؤسسة التنمية الإنسانية تأتي من منطلق التزاماتهما الاجتماعية تجاه الوطن.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس شباب منطقة حائل أن المجلس يسير وفق توجيهات أمير المنطقة، بمتابعة مباشرة من نائبه -حفظهما الله-، لتحقيق كل ما يخدم الشباب والشابات في المنطقة.