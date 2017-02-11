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مقتل 13 عنصرًا حوثيًّا وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش اليمني

في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز

لَقِيَ 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي، مصرعهم، وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة الليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز اليمنية.

وقال الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجومًا لمليشيات الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية، وهجوم آخر على مواقع الجيش الوطني اليمني في حذران والصياحي غرب المدينة؛ مما أدى إلى مواجهات نتج عنها مقتل 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات".

وأضاف العقيد "البحر"، "أن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، والجيش الوطني اليمني اغتنم عتادًا وأسلحة خلّفتها المليشيات قبل أن تلوذ بالفرار".

ميليشيا الحوثي الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 13 عنصرًا حوثيًّا وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش اليمني
سبق

لَقِيَ 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي، مصرعهم، وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة الليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز اليمنية.

وقال الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجومًا لمليشيات الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية، وهجوم آخر على مواقع الجيش الوطني اليمني في حذران والصياحي غرب المدينة؛ مما أدى إلى مواجهات نتج عنها مقتل 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات".

وأضاف العقيد "البحر"، "أن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، والجيش الوطني اليمني اغتنم عتادًا وأسلحة خلّفتها المليشيات قبل أن تلوذ بالفرار".

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

مقتل 13 عنصرًا حوثيًّا وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش اليمني

في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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لَقِيَ 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي، مصرعهم، وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة الليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز اليمنية.

وقال الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجومًا لمليشيات الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية، وهجوم آخر على مواقع الجيش الوطني اليمني في حذران والصياحي غرب المدينة؛ مما أدى إلى مواجهات نتج عنها مقتل 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات".

وأضاف العقيد "البحر"، "أن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، والجيش الوطني اليمني اغتنم عتادًا وأسلحة خلّفتها المليشيات قبل أن تلوذ بالفرار".

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