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جمعية "عناية" تستقبل مدير "وريف الخيرية" والوفد المرافق له

تهدف الزيارة إلى تحقيق التكامل بالقطاع غير الربحي وفق رؤية 2030

استقبلت جمعية عناية الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية محمد العجيمي والوفد المرافق له المكون من مدير إدارة الشراكات عبد العزيز الراجحي، ومدير إدارة المشاريع أنور الصقعبي، واختصاصي الشراكات محمد الغنيم واختصاصية الشراكات هدية الجعيد.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد، الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري والمدير التنفيذي مشاري بن دليلة، حيث تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقة بين جمعية عناية ووريف الخيرية بما يُسهم في تعزيز رؤية 2030 في تحقيق التكامل بين جمعيات القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات تحقيقًا لأهداف التنمية الصحية في بلادنا الغالية.

واستعرض اللقاء الخدمات والمبادرات التي تقدمها الجمعية لأفراد المجتمع، ولاسيما المحتاجين من ذوي الدخل المحدود، وبيان الأساليب التي تتبعها الجمعية في تطوير خدماتها الصحية من خلال تأهيلها المستمر لموظفيها، وتعزيز شراكاتها مع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى مواكبتها للاحتياجات المجتمعية من خلال تصميمها لبرامج تُسهم في تنفيذها عبر فريق محترف في إدارة المشاريع، مع التزامها بمبدأ الشفافية والحوكمة، وبموجب هذه الأعمال حصلت الجمعية على شهادات وجوائز التميز المؤسسي من مؤسسات محلية وإقليمية، كما تلقت خطابي شكر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعامين متتاليين.

ومن جانب آخر، عبّر وفد وريف الخيرية عن جزيل شكره وتقديره لما تقدمه جمعية عناية من إسهامات صحية تعزز لصحة المجتمع، وتحقق أهداف التنمية الصحية في بلادنا الغالية مشيرين إلى أن تجربة "عناية" تعد نموذجًا يُحتذى به في العمل التطوعي الصحي.

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جمعية "عناية" تستقبل مدير "وريف الخيرية" والوفد المرافق له
سبق

استقبلت جمعية عناية الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية محمد العجيمي والوفد المرافق له المكون من مدير إدارة الشراكات عبد العزيز الراجحي، ومدير إدارة المشاريع أنور الصقعبي، واختصاصي الشراكات محمد الغنيم واختصاصية الشراكات هدية الجعيد.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد، الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري والمدير التنفيذي مشاري بن دليلة، حيث تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقة بين جمعية عناية ووريف الخيرية بما يُسهم في تعزيز رؤية 2030 في تحقيق التكامل بين جمعيات القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات تحقيقًا لأهداف التنمية الصحية في بلادنا الغالية.

واستعرض اللقاء الخدمات والمبادرات التي تقدمها الجمعية لأفراد المجتمع، ولاسيما المحتاجين من ذوي الدخل المحدود، وبيان الأساليب التي تتبعها الجمعية في تطوير خدماتها الصحية من خلال تأهيلها المستمر لموظفيها، وتعزيز شراكاتها مع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى مواكبتها للاحتياجات المجتمعية من خلال تصميمها لبرامج تُسهم في تنفيذها عبر فريق محترف في إدارة المشاريع، مع التزامها بمبدأ الشفافية والحوكمة، وبموجب هذه الأعمال حصلت الجمعية على شهادات وجوائز التميز المؤسسي من مؤسسات محلية وإقليمية، كما تلقت خطابي شكر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعامين متتاليين.

ومن جانب آخر، عبّر وفد وريف الخيرية عن جزيل شكره وتقديره لما تقدمه جمعية عناية من إسهامات صحية تعزز لصحة المجتمع، وتحقق أهداف التنمية الصحية في بلادنا الغالية مشيرين إلى أن تجربة "عناية" تعد نموذجًا يُحتذى به في العمل التطوعي الصحي.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:11 PM

جمعية "عناية" تستقبل مدير "وريف الخيرية" والوفد المرافق له

تهدف الزيارة إلى تحقيق التكامل بالقطاع غير الربحي وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت جمعية عناية الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية محمد العجيمي والوفد المرافق له المكون من مدير إدارة الشراكات عبد العزيز الراجحي، ومدير إدارة المشاريع أنور الصقعبي، واختصاصي الشراكات محمد الغنيم واختصاصية الشراكات هدية الجعيد.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد، الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري والمدير التنفيذي مشاري بن دليلة، حيث تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقة بين جمعية عناية ووريف الخيرية بما يُسهم في تعزيز رؤية 2030 في تحقيق التكامل بين جمعيات القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات تحقيقًا لأهداف التنمية الصحية في بلادنا الغالية.

واستعرض اللقاء الخدمات والمبادرات التي تقدمها الجمعية لأفراد المجتمع، ولاسيما المحتاجين من ذوي الدخل المحدود، وبيان الأساليب التي تتبعها الجمعية في تطوير خدماتها الصحية من خلال تأهيلها المستمر لموظفيها، وتعزيز شراكاتها مع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى مواكبتها للاحتياجات المجتمعية من خلال تصميمها لبرامج تُسهم في تنفيذها عبر فريق محترف في إدارة المشاريع، مع التزامها بمبدأ الشفافية والحوكمة، وبموجب هذه الأعمال حصلت الجمعية على شهادات وجوائز التميز المؤسسي من مؤسسات محلية وإقليمية، كما تلقت خطابي شكر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعامين متتاليين.

ومن جانب آخر، عبّر وفد وريف الخيرية عن جزيل شكره وتقديره لما تقدمه جمعية عناية من إسهامات صحية تعزز لصحة المجتمع، وتحقق أهداف التنمية الصحية في بلادنا الغالية مشيرين إلى أن تجربة "عناية" تعد نموذجًا يُحتذى به في العمل التطوعي الصحي.

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