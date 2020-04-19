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"السديس" يُشيد بجهود الشؤون الإسلامية لضبط مجالات الدعوة ونشر الاعتدال

نوّه بالجهود التوعوية التي تقوم بها فيما يتعلق بجائحة كورونا

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في ضبط مجالات الدعوة والإرشاد ومحاربة ودحض التيارات الفكرية والأحزاب الضالة والحفاظ على خصوصية البلاد ونشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تقوم عليه المملكة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن السديس أن الجهود الدعوية التي تحظى بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تستمد قبساتها من مَعين الدعوة الناصع، بمنهج قويم وأسلوب رشيد، يهدف لإرساء قواعد الوسطية والاعتدال وتمكين الدعاة المؤهلين على بصيرة ثاقبة وأسس مكينة مراعية للمصالح الشرعية وتسهم بشكل فعال في نشر الدعوة الصافية لعموم المسلمين.

وأشاد بالجهود النوعية المتميزة التي تقوم بها الوزارة؛ لا سيما فيما يتعلق بتوعية الناس بجائحة كورونا وربطهم بالمنهج النبوي، ووجوب الالتزام بالتوجيهات السديدة من ولاة الأمر حفظهم الله، وما أوصت به الجهات المختصة وأقرته من إجراءات احترازية وتدابير وقائية.

وفي ختام تصريحه، دعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الله سبحانه وتعالى، أن يجزي القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء، وأن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وأن يدفع عنا وعن بلادنا البلاء والوباء إنه سميع مجيب.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يُشيد بجهود الشؤون الإسلامية لضبط مجالات الدعوة ونشر الاعتدال
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في ضبط مجالات الدعوة والإرشاد ومحاربة ودحض التيارات الفكرية والأحزاب الضالة والحفاظ على خصوصية البلاد ونشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تقوم عليه المملكة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن السديس أن الجهود الدعوية التي تحظى بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تستمد قبساتها من مَعين الدعوة الناصع، بمنهج قويم وأسلوب رشيد، يهدف لإرساء قواعد الوسطية والاعتدال وتمكين الدعاة المؤهلين على بصيرة ثاقبة وأسس مكينة مراعية للمصالح الشرعية وتسهم بشكل فعال في نشر الدعوة الصافية لعموم المسلمين.

وأشاد بالجهود النوعية المتميزة التي تقوم بها الوزارة؛ لا سيما فيما يتعلق بتوعية الناس بجائحة كورونا وربطهم بالمنهج النبوي، ووجوب الالتزام بالتوجيهات السديدة من ولاة الأمر حفظهم الله، وما أوصت به الجهات المختصة وأقرته من إجراءات احترازية وتدابير وقائية.

وفي ختام تصريحه، دعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الله سبحانه وتعالى، أن يجزي القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء، وأن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وأن يدفع عنا وعن بلادنا البلاء والوباء إنه سميع مجيب.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:15 AM

"السديس" يُشيد بجهود الشؤون الإسلامية لضبط مجالات الدعوة ونشر الاعتدال

نوّه بالجهود التوعوية التي تقوم بها فيما يتعلق بجائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في ضبط مجالات الدعوة والإرشاد ومحاربة ودحض التيارات الفكرية والأحزاب الضالة والحفاظ على خصوصية البلاد ونشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تقوم عليه المملكة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن السديس أن الجهود الدعوية التي تحظى بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تستمد قبساتها من مَعين الدعوة الناصع، بمنهج قويم وأسلوب رشيد، يهدف لإرساء قواعد الوسطية والاعتدال وتمكين الدعاة المؤهلين على بصيرة ثاقبة وأسس مكينة مراعية للمصالح الشرعية وتسهم بشكل فعال في نشر الدعوة الصافية لعموم المسلمين.

وأشاد بالجهود النوعية المتميزة التي تقوم بها الوزارة؛ لا سيما فيما يتعلق بتوعية الناس بجائحة كورونا وربطهم بالمنهج النبوي، ووجوب الالتزام بالتوجيهات السديدة من ولاة الأمر حفظهم الله، وما أوصت به الجهات المختصة وأقرته من إجراءات احترازية وتدابير وقائية.

وفي ختام تصريحه، دعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الله سبحانه وتعالى، أن يجزي القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء، وأن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وأن يدفع عنا وعن بلادنا البلاء والوباء إنه سميع مجيب.

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