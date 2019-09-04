"الحميدان": الوزارة مسؤولة حتى عن توفير أقلام السبورة للمدارس

قال: حق مضمون للمعلِّم أن يطلب جميع احتياجاته الصغيرة والكبيرة

أكد مساعد مدير تعليم الرياض سابقًا، الدكتور إبراهيم الحميدان، وهو أستاذ جامعي وخبير تربوي، أن "وزارة التعليم توفِّر كل احتياجات المدارس، وأي نقص في أي مدرسة يكون تقصيرًا من إدارة المدرسة؛ لأنها لم تطالب الوزارة". مبينًا أن "المدرسة ملزمة بتوفير أدوات المعلم كافة التي يستخدمها في التدريس مهما كانت صغيرة".

وأكد في رده على تساؤل مقدم برنامج "يا هلا" على روتانا خليجية: "أقلام السبورة هل مهمة توفيرها للمدارس على الوزارة؟" بالقول: "الوزارة مسؤولة عن توفير كل احتياجات المدرسة".

وأشار إلى أن توفير المعلمين أقلام السبورة وأجهزة الكمبيوتر والبروجكتور بمنزلة اجتهاد منهم!

وأكد "الحميدان" أنه حق مضمون للمعلم من قِبل الوزارة أن يطلب جميع احتياجاته الصغيرة والكبيرة.. مضيفًا: "أنا مسؤول عن هذا الكلام، لكن ليس من حق المعلم إطلاق ونشر الاتهامات بالفساد والسرقات؛ فهذه خطيرة!".

وحذر في هذا الصدد قائلاً: "كثير من المعلمين والمعلمات مع الحماس والهاشتاقات في تويتر يلقون ببعض الكلمات المرفوضة باتهامات بالسرقة والفساد والشكاوى الجماعية. ونحن نعلم أن هذا قانونًا ممنوع!".

وأكد: "أنت دورك بوصفك معلمًا أن تسلِّم احتياجاتك لمدير المدرسة، وهنا ينتهي، ولا تقحم نفسك في مشاكل!".