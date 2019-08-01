عدد ضحايا الصاروخ الحوثي على معسكر الجلاء بعدن يرتفع لـ40 قتيلاً

هجوم ثان على مركز للشرطة في الشيخ عثمان أسفر عن مقتل العميد "اليافعي"

أكدت تقارير إخبارية تلفزيونية ارتفاع عدد قتلى استهداف معسكر الجلاء في عدن بصاروخ بالستي حوثي إلى 40 شخصاً.

وكانت قد استفاقت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، اليوم الخميس، على هجومين داميين استهدف الأول معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، في حين وقع الهجوم الثاني على مركز للشرطة.

وحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، فقد سقط عشرات القتلى والجرحى؛ نتيجة الهجوم على معسكر الجلاء، الذي تم بصاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي، واستهدف عرضاً عسكرياً.

وقال شاهد عيان: "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".

وتبنت مليشيا الحوثي الموالية لإيران الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة.

وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضراراً بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.

ومن جهة أخرى، أسفر الهجوم على مركز للشرطة في مدينة الشيخ عثمان عن مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين.

وتوجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع العاملين في الصباح قبل بداية العمل.

وعدن الواقعة جنوبي اليمن هي مقر الحكومة الشرعية، التي تخوض حرباً مع المتمردين الحوثيين منذ نحو 5 سنوات.