النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

365 ألف طالب وطالبة في الرياض ينتظمون في اختبارات الفصل الثاني

مدير عام تعليم العاصمة يقوم بجولة لتفقد سيرها في عدد من المدارس

أدى 365252 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ، عن بُعد وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً.

ونفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، زيارات ميدانية إشرافية للمدارس الابتدائية؛ لمتابعة سير الاختبارات وعلاج الفاقد التعليمي.

من جانبه، زار مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عدداً من المدارس بدأها بزيارة لمدرسة الفرزدق الابتدائية ومدرسة زهير بن سليم التقى خلالها بقادة المدرستين، واطلع على سير العملية التعليمية واختبارات الفصل الدراسي الثاني، بحضور مدير مكتب تعليم الشمال سليمان الحميدي.

وأوضح الوهيبي أن الزيارات الميدانية والتي نفذها قادة الإدارة من مساعدين ومديري مكاتب التعليم ومديري إدارات ومشرفين تربويين، تهدف إلى متابعة سير الاختبارات للفصل الدراسي الثاني وعلاج الفاقد التعليمي للطلاب والطالبات إن وجد، مشيدا بالجهود التي يبذلها المشرفون والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، مع انطلاقة اختبارات المرحلة الابتدائية.


وأشار الوهيبي إلى أن زيارات المشرفين التربويين للمدارس مستمرة، مع بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، الأحد السادس من شهر رمضان المبارك، خلال الفترة الزمنية من الساعة 12:30 – 2:30 ظهرًا, على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
365 ألف طالب وطالبة في الرياض ينتظمون في اختبارات الفصل الثاني
سبق

أدى 365252 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ، عن بُعد وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً.

ونفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، زيارات ميدانية إشرافية للمدارس الابتدائية؛ لمتابعة سير الاختبارات وعلاج الفاقد التعليمي.

من جانبه، زار مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عدداً من المدارس بدأها بزيارة لمدرسة الفرزدق الابتدائية ومدرسة زهير بن سليم التقى خلالها بقادة المدرستين، واطلع على سير العملية التعليمية واختبارات الفصل الدراسي الثاني، بحضور مدير مكتب تعليم الشمال سليمان الحميدي.

وأوضح الوهيبي أن الزيارات الميدانية والتي نفذها قادة الإدارة من مساعدين ومديري مكاتب التعليم ومديري إدارات ومشرفين تربويين، تهدف إلى متابعة سير الاختبارات للفصل الدراسي الثاني وعلاج الفاقد التعليمي للطلاب والطالبات إن وجد، مشيدا بالجهود التي يبذلها المشرفون والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، مع انطلاقة اختبارات المرحلة الابتدائية.


وأشار الوهيبي إلى أن زيارات المشرفين التربويين للمدارس مستمرة، مع بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، الأحد السادس من شهر رمضان المبارك، خلال الفترة الزمنية من الساعة 12:30 – 2:30 ظهرًا, على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
05:57 PM

365 ألف طالب وطالبة في الرياض ينتظمون في اختبارات الفصل الثاني

مدير عام تعليم العاصمة يقوم بجولة لتفقد سيرها في عدد من المدارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
233

أدى 365252 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ، عن بُعد وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً.

ونفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، زيارات ميدانية إشرافية للمدارس الابتدائية؛ لمتابعة سير الاختبارات وعلاج الفاقد التعليمي.

من جانبه، زار مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عدداً من المدارس بدأها بزيارة لمدرسة الفرزدق الابتدائية ومدرسة زهير بن سليم التقى خلالها بقادة المدرستين، واطلع على سير العملية التعليمية واختبارات الفصل الدراسي الثاني، بحضور مدير مكتب تعليم الشمال سليمان الحميدي.

وأوضح الوهيبي أن الزيارات الميدانية والتي نفذها قادة الإدارة من مساعدين ومديري مكاتب التعليم ومديري إدارات ومشرفين تربويين، تهدف إلى متابعة سير الاختبارات للفصل الدراسي الثاني وعلاج الفاقد التعليمي للطلاب والطالبات إن وجد، مشيدا بالجهود التي يبذلها المشرفون والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، مع انطلاقة اختبارات المرحلة الابتدائية.


وأشار الوهيبي إلى أن زيارات المشرفين التربويين للمدارس مستمرة، مع بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، الأحد السادس من شهر رمضان المبارك، خلال الفترة الزمنية من الساعة 12:30 – 2:30 ظهرًا, على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,316
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة