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في إسبانيا .. تساقط كثيف للثلوج وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة

مقتل شخصيْن وإعلان أعلى مستوى من حالة الطوارئ في 5 مقاطعات

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في إسبانيا، نتيجة تساقط كثيف للثلوج، وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، اضطرت سلطات خمس مقاطعات شرق البلاد، إلى إعلان أعلى مستوى من حالة الطوارئ.

وفي الساحل الشرقي لإسبانيا المطل على المتوسط، توقف العمل في مطار أليكانتي، كما تم إغلاق 30 من طرق السيارات.

ووفقاً للوكالة، فإن العواصف والرياح تسبّبت في تدمير بعض المباني في الجزء الساحلي من بلدية غانديا بمقاطعة فالنسيا، وفي عديد من المدن الإسبانية الأخرى، فيما من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية في عموم إسبانيا حتى الأربعاء المقبل.

إسبانيا تساقط الثلوج

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في إسبانيا .. تساقط كثيف للثلوج وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة
سبق

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في إسبانيا، نتيجة تساقط كثيف للثلوج، وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، اضطرت سلطات خمس مقاطعات شرق البلاد، إلى إعلان أعلى مستوى من حالة الطوارئ.

وفي الساحل الشرقي لإسبانيا المطل على المتوسط، توقف العمل في مطار أليكانتي، كما تم إغلاق 30 من طرق السيارات.

ووفقاً للوكالة، فإن العواصف والرياح تسبّبت في تدمير بعض المباني في الجزء الساحلي من بلدية غانديا بمقاطعة فالنسيا، وفي عديد من المدن الإسبانية الأخرى، فيما من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية في عموم إسبانيا حتى الأربعاء المقبل.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:22 AM

في إسبانيا .. تساقط كثيف للثلوج وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة

مقتل شخصيْن وإعلان أعلى مستوى من حالة الطوارئ في 5 مقاطعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما في إسبانيا، نتيجة تساقط كثيف للثلوج، وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، اضطرت سلطات خمس مقاطعات شرق البلاد، إلى إعلان أعلى مستوى من حالة الطوارئ.

وفي الساحل الشرقي لإسبانيا المطل على المتوسط، توقف العمل في مطار أليكانتي، كما تم إغلاق 30 من طرق السيارات.

ووفقاً للوكالة، فإن العواصف والرياح تسبّبت في تدمير بعض المباني في الجزء الساحلي من بلدية غانديا بمقاطعة فالنسيا، وفي عديد من المدن الإسبانية الأخرى، فيما من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية في عموم إسبانيا حتى الأربعاء المقبل.

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