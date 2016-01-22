شرطة محافظة المخواة تكرم منسوبيها المتقاعدين

تقديم الدروع والهدايا التذكارية لهم في نهاية الحفل

أقام منسوبو شرطة ‏محافظة المخواة من ضباط وأفراد مساء اليوم الاثنين ‏حفلاً لتكريم منسوبيها المتقاعدين، بقيادة مديرها المقدم محمد علي الزهراني.

وبحضور مدير شرطة محافظة قلوة العقيد خالد جمعان الغامدي، ومدير شرطة محافظة غامد الزناد الرائد مطر طامي الغامدي، ومساعد مدير شرطة المخواة الرائد عبدالإله غرم الله الغامدي.

وألقى مدير شرطة المخواة كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن شكره لزملائه المتقاعدين على كل ما قدّموه من أعمال جليلة خلال مسيرتهم في العمل الأمني متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم: رئيس رقباء علي حسن العمري ورئيس رقباء أحمد حسن العمري والرقيب أول عطية أحمد الغامدي والرقيب سعيد علي العمري والعريف سعيد أحمد العمري.