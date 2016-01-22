النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة محافظة المخواة تكرم منسوبيها المتقاعدين

تقديم الدروع والهدايا التذكارية لهم في نهاية الحفل

أقام منسوبو شرطة ‏محافظة المخواة من ضباط وأفراد مساء اليوم الاثنين ‏حفلاً لتكريم منسوبيها المتقاعدين، بقيادة مديرها المقدم محمد علي الزهراني.

وبحضور مدير شرطة محافظة قلوة العقيد خالد جمعان الغامدي، ومدير شرطة محافظة غامد الزناد الرائد مطر طامي الغامدي، ومساعد مدير شرطة المخواة الرائد عبدالإله غرم الله الغامدي.

وألقى مدير شرطة المخواة كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن شكره لزملائه المتقاعدين على كل ما قدّموه من أعمال جليلة خلال مسيرتهم في العمل الأمني متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم: رئيس رقباء علي حسن العمري ورئيس رقباء أحمد حسن العمري والرقيب أول عطية أحمد الغامدي والرقيب سعيد علي العمري والعريف سعيد أحمد العمري.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
شرطة محافظة المخواة تكرم منسوبيها المتقاعدين
سبق

أقام منسوبو شرطة ‏محافظة المخواة من ضباط وأفراد مساء اليوم الاثنين ‏حفلاً لتكريم منسوبيها المتقاعدين، بقيادة مديرها المقدم محمد علي الزهراني.

وبحضور مدير شرطة محافظة قلوة العقيد خالد جمعان الغامدي، ومدير شرطة محافظة غامد الزناد الرائد مطر طامي الغامدي، ومساعد مدير شرطة المخواة الرائد عبدالإله غرم الله الغامدي.

وألقى مدير شرطة المخواة كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن شكره لزملائه المتقاعدين على كل ما قدّموه من أعمال جليلة خلال مسيرتهم في العمل الأمني متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم: رئيس رقباء علي حسن العمري ورئيس رقباء أحمد حسن العمري والرقيب أول عطية أحمد الغامدي والرقيب سعيد علي العمري والعريف سعيد أحمد العمري.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:41 PM

شرطة محافظة المخواة تكرم منسوبيها المتقاعدين

تقديم الدروع والهدايا التذكارية لهم في نهاية الحفل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
0
438

أقام منسوبو شرطة ‏محافظة المخواة من ضباط وأفراد مساء اليوم الاثنين ‏حفلاً لتكريم منسوبيها المتقاعدين، بقيادة مديرها المقدم محمد علي الزهراني.

وبحضور مدير شرطة محافظة قلوة العقيد خالد جمعان الغامدي، ومدير شرطة محافظة غامد الزناد الرائد مطر طامي الغامدي، ومساعد مدير شرطة المخواة الرائد عبدالإله غرم الله الغامدي.

وألقى مدير شرطة المخواة كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن شكره لزملائه المتقاعدين على كل ما قدّموه من أعمال جليلة خلال مسيرتهم في العمل الأمني متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم: رئيس رقباء علي حسن العمري ورئيس رقباء أحمد حسن العمري والرقيب أول عطية أحمد الغامدي والرقيب سعيد علي العمري والعريف سعيد أحمد العمري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,483
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,187
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,526
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,424

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة