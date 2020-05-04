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"فرانس فوتبول" تختار أفضل هدف في تاريخ دوري الأبطال.. فيديو

صاعقة "زيزو" تلتها مقصية "بريسان" ثم رائعة "الدون" في "بوفون"

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ذائعة الصيت، هدف زين الدين زيدان مع ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2000- 2001 كأفضل هدف في تاريخ المسابقة.

وفاز الريال آنذاك بنتيجة 2- 1، على ملعب "الهامبدن بارك" الإسكتلندي، وسجل زيزو هدف الفوز في الدقيقة 45، بعد تمريرة من روبرتو كارلوس؛ ليسدد الكرة بقدمه اليسرى ويودعها في الزاوية العلوية من المرمى.

وفي المركز الثاني، اختارت المجلة هدف لاعب وسط فيورنتينا السابق، ماورو بريسان، في شباك برشلونة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضِمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة "تشامبيونزليغ" موسم 1999- 2000.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أطلق اللاعب آنذاك كرة مقصية من على بُعد 25 ياردة تقريبًا؛ لتسقط بشكل رائع للغاية من فوق حارس مرمى الفريق الكتالوني السابق، الإسباني فرانشيسك أرناو، ومن ثم تسكن الزاوية العليا لمرماه، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3 بين الفريقين.

وجاءت في المركز الثالث مقصية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، في مرمى "البيانكونيري" ضِمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية موسم 2017- 2018.

وأحرز النجم البرتغالي خلال تلك المباراة التي انتهت بفوز فريقه حينها ريال مدريد (3- 0)، هدفين أجملهما الهدف الثاني، بعدما ارتقى "الدون" لكرة عالية داخل منطقة الجزاء، وسددها بضربة مقصية وجدت طريقها إلى شباك حارس "السيدة العجوز"، المخضرم جانلويجي بوفون.

وأسست مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعبي العالم، التي تُعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم، وتتجه أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة مَن سيفوز بها، وكان قائد برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، آخر مَن تَسَلّم الجائزة للمرة السادسة العام الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فرانس فوتبول" تختار أفضل هدف في تاريخ دوري الأبطال.. فيديو
سبق

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ذائعة الصيت، هدف زين الدين زيدان مع ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2000- 2001 كأفضل هدف في تاريخ المسابقة.

وفاز الريال آنذاك بنتيجة 2- 1، على ملعب "الهامبدن بارك" الإسكتلندي، وسجل زيزو هدف الفوز في الدقيقة 45، بعد تمريرة من روبرتو كارلوس؛ ليسدد الكرة بقدمه اليسرى ويودعها في الزاوية العلوية من المرمى.

وفي المركز الثاني، اختارت المجلة هدف لاعب وسط فيورنتينا السابق، ماورو بريسان، في شباك برشلونة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضِمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة "تشامبيونزليغ" موسم 1999- 2000.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أطلق اللاعب آنذاك كرة مقصية من على بُعد 25 ياردة تقريبًا؛ لتسقط بشكل رائع للغاية من فوق حارس مرمى الفريق الكتالوني السابق، الإسباني فرانشيسك أرناو، ومن ثم تسكن الزاوية العليا لمرماه، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3 بين الفريقين.

وجاءت في المركز الثالث مقصية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، في مرمى "البيانكونيري" ضِمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية موسم 2017- 2018.

وأحرز النجم البرتغالي خلال تلك المباراة التي انتهت بفوز فريقه حينها ريال مدريد (3- 0)، هدفين أجملهما الهدف الثاني، بعدما ارتقى "الدون" لكرة عالية داخل منطقة الجزاء، وسددها بضربة مقصية وجدت طريقها إلى شباك حارس "السيدة العجوز"، المخضرم جانلويجي بوفون.

وأسست مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعبي العالم، التي تُعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم، وتتجه أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة مَن سيفوز بها، وكان قائد برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، آخر مَن تَسَلّم الجائزة للمرة السادسة العام الماضي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:47 PM

"فرانس فوتبول" تختار أفضل هدف في تاريخ دوري الأبطال.. فيديو

صاعقة "زيزو" تلتها مقصية "بريسان" ثم رائعة "الدون" في "بوفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ذائعة الصيت، هدف زين الدين زيدان مع ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2000- 2001 كأفضل هدف في تاريخ المسابقة.

وفاز الريال آنذاك بنتيجة 2- 1، على ملعب "الهامبدن بارك" الإسكتلندي، وسجل زيزو هدف الفوز في الدقيقة 45، بعد تمريرة من روبرتو كارلوس؛ ليسدد الكرة بقدمه اليسرى ويودعها في الزاوية العلوية من المرمى.

وفي المركز الثاني، اختارت المجلة هدف لاعب وسط فيورنتينا السابق، ماورو بريسان، في شباك برشلونة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضِمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة "تشامبيونزليغ" موسم 1999- 2000.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أطلق اللاعب آنذاك كرة مقصية من على بُعد 25 ياردة تقريبًا؛ لتسقط بشكل رائع للغاية من فوق حارس مرمى الفريق الكتالوني السابق، الإسباني فرانشيسك أرناو، ومن ثم تسكن الزاوية العليا لمرماه، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3 بين الفريقين.

وجاءت في المركز الثالث مقصية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، في مرمى "البيانكونيري" ضِمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية موسم 2017- 2018.

وأحرز النجم البرتغالي خلال تلك المباراة التي انتهت بفوز فريقه حينها ريال مدريد (3- 0)، هدفين أجملهما الهدف الثاني، بعدما ارتقى "الدون" لكرة عالية داخل منطقة الجزاء، وسددها بضربة مقصية وجدت طريقها إلى شباك حارس "السيدة العجوز"، المخضرم جانلويجي بوفون.

وأسست مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعبي العالم، التي تُعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم، وتتجه أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة مَن سيفوز بها، وكان قائد برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، آخر مَن تَسَلّم الجائزة للمرة السادسة العام الماضي.

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