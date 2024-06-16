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ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا المستجد

مركز مكافحة الأمراض: تماثلت 7 حالات للشفاء

أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، البيان رقم 101، متضمناً آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تماثلت 7 حالات للشفاء.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا المستجد
سبق

أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، البيان رقم 101، متضمناً آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تماثلت 7 حالات للشفاء.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:03 AM

ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا المستجد

مركز مكافحة الأمراض: تماثلت 7 حالات للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، البيان رقم 101، متضمناً آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تماثلت 7 حالات للشفاء.

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