ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا المستجد

مركز مكافحة الأمراض: تماثلت 7 حالات للشفاء

أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، البيان رقم 101، متضمناً آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تماثلت 7 حالات للشفاء.