أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 22 شخصًا، من بينهم أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، إثر مباشرتها مساء اليوم حادث حريق في شقة بحي العزيزية. ‏ وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، لـ"سبق"، إن عمليات 911 تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10:8 يفيد بوجود حريق في شقة. وأضاف العقيد القرني أنه بوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة في الدور الأول عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وعلى الفور تمت المباشرة من قبل فرق الدفاع المدني، وتم إخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الإعاقة كان يعاني من اختناق، وتلقى العلاج بالموقع من قبل الهلال الأحمر. وأهاب "القرني" بالجميع توفير وسائل السلامة بالمنزل، وأهمها كاشف الدخان وطفاية الحريق؛ لسلامتهم بعون الله.

"مدني العاصمة المقدسة" يخلي 22 من حريق بإحدى عمائر "عزيزية مكة" أحمد العبدالله سبق 2020-01-06 أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 22 شخصًا، من بينهم أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، إثر مباشرتها مساء اليوم حادث حريق في شقة بحي العزيزية.

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وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، لـ"سبق"، إن عمليات 911 تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10:8 يفيد بوجود حريق في شقة.



وأضاف العقيد القرني أنه بوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة في الدور الأول عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وعلى الفور تمت المباشرة من قبل فرق الدفاع المدني، وتم إخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الإعاقة كان يعاني من اختناق، وتلقى العلاج بالموقع من قبل الهلال الأحمر.



وأهاب "القرني" بالجميع توفير وسائل السلامة بالمنزل، وأهمها كاشف الدخان وطفاية الحريق؛ لسلامتهم بعون الله.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 06:29 PM

"مدني العاصمة المقدسة" يخلي 22 من حريق بإحدى عمائر "عزيزية مكة" بينهم أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة





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أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 22 شخصًا، من بينهم أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، إثر مباشرتها مساء اليوم حادث حريق في شقة بحي العزيزية.

‏

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، لـ"سبق"، إن عمليات 911 تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10:8 يفيد بوجود حريق في شقة.



وأضاف العقيد القرني أنه بوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة في الدور الأول عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وعلى الفور تمت المباشرة من قبل فرق الدفاع المدني، وتم إخلاء 22 شخصًا، بينهم شخص من ذوي الإعاقة كان يعاني من اختناق، وتلقى العلاج بالموقع من قبل الهلال الأحمر.



وأهاب "القرني" بالجميع توفير وسائل السلامة بالمنزل، وأهمها كاشف الدخان وطفاية الحريق؛ لسلامتهم بعون الله.