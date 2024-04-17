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ضبط عمالة خزنت كميات كبيرة من الأرز والتنباك بمسكنها في خميس مشيط

جرى مصادرة المضبوطات والتنسيق لتسليم الأرز الصالح للجمعيات الخيرية

ضبطت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة في بلدية أم سرار الفرعية، اليوم الخميس، مستودعاً غير نظامي تديره عمالة من الجالية البنجلاديشية خزنت فيه كمية كبيرة من الأرز والتنباك.

وفي التفاصيل، كشف رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني عن ضبط أكثر من 150 كيساً من الأرز تم تكديسها داخل سكن للعمال بالإضافة إلى حوالي 500 كجم من مادة التنباك.

جرى مصادرة جميع تلك المضبوطات وتسليم العمالة للجهات الأمنية ويجري التنسيق لتسليم كميات الأرز الصالحة للجمعيات الخيرية بالإضافة إلى تسليم كميات التنباك للجنة مكافحة التبغ.

بلدية خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط عمالة خزنت كميات كبيرة من الأرز والتنباك بمسكنها في خميس مشيط
سبق

ضبطت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة في بلدية أم سرار الفرعية، اليوم الخميس، مستودعاً غير نظامي تديره عمالة من الجالية البنجلاديشية خزنت فيه كمية كبيرة من الأرز والتنباك.

وفي التفاصيل، كشف رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني عن ضبط أكثر من 150 كيساً من الأرز تم تكديسها داخل سكن للعمال بالإضافة إلى حوالي 500 كجم من مادة التنباك.

جرى مصادرة جميع تلك المضبوطات وتسليم العمالة للجهات الأمنية ويجري التنسيق لتسليم كميات الأرز الصالحة للجمعيات الخيرية بالإضافة إلى تسليم كميات التنباك للجنة مكافحة التبغ.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:32 PM

ضبط عمالة خزنت كميات كبيرة من الأرز والتنباك بمسكنها في خميس مشيط

جرى مصادرة المضبوطات والتنسيق لتسليم الأرز الصالح للجمعيات الخيرية

A A A
محمد طيران - خميس مشيط
12
10,827

ضبطت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة في بلدية أم سرار الفرعية، اليوم الخميس، مستودعاً غير نظامي تديره عمالة من الجالية البنجلاديشية خزنت فيه كمية كبيرة من الأرز والتنباك.

وفي التفاصيل، كشف رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني عن ضبط أكثر من 150 كيساً من الأرز تم تكديسها داخل سكن للعمال بالإضافة إلى حوالي 500 كجم من مادة التنباك.

جرى مصادرة جميع تلك المضبوطات وتسليم العمالة للجهات الأمنية ويجري التنسيق لتسليم كميات الأرز الصالحة للجمعيات الخيرية بالإضافة إلى تسليم كميات التنباك للجنة مكافحة التبغ.

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