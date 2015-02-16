افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، تحت شعار "قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها"، بمشاركة أكثر 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات. وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، والتي أكد خلالها على أهمية الملتقى الذي يركز في نسخته الثانية على القيم المتضمنة فـي رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية فـي تفعيلها، في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأندية الطلابية من خلال ندوات حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة في أساليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمية ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابية، وتنفيـذ العديد مـن البرامـج والأنشطة الطلابية المتنوعة مـن تخصصات الأندية للمساهمة فـي تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية في الجامعات السعودية. وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، بعد ذلك قدم نادي المسرح بالتعاون مع الأندية الطلابية بالجامعة لوحة فنية تبرز المجالات التي تهتم بها الأندية الطلابية وتفاعل الطلاب معها. واختتم اليوم الأول للملتقى بأربع ورش عمل هي: ورشة بعنوان "مهارات التخطيط الأنشطة الأندية الطلابية" الدكتور محمد بن اقرون الفضيل من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي في بناء البرامج القيمية"، قدمها الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "أساليب غرس القيم من خلال أنشطة الأندية الطلابية" قدمها الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "استراتيجيات صناعة المبادرات القيمية" قدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري من جامعة الملك عبدالعزيز.

رئيس جامعة المؤسس يفتتح فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-16 افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، تحت شعار "قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها"، بمشاركة أكثر 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.



وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، والتي أكد خلالها على أهمية الملتقى الذي يركز في نسخته الثانية على القيم المتضمنة فـي رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية فـي تفعيلها، في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأندية الطلابية من خلال ندوات حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة في أساليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمية ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابية، وتنفيـذ العديد مـن البرامـج والأنشطة الطلابية المتنوعة مـن تخصصات الأندية للمساهمة فـي تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية في الجامعات السعودية.



وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، بعد ذلك قدم نادي المسرح بالتعاون مع الأندية الطلابية بالجامعة لوحة فنية تبرز المجالات التي تهتم بها الأندية الطلابية وتفاعل الطلاب معها.



واختتم اليوم الأول للملتقى بأربع ورش عمل هي: ورشة بعنوان "مهارات التخطيط الأنشطة الأندية الطلابية" الدكتور محمد بن اقرون الفضيل من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي في بناء البرامج القيمية"، قدمها الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "أساليب غرس القيم من خلال أنشطة الأندية الطلابية" قدمها الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "استراتيجيات صناعة المبادرات القيمية" قدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري من جامعة الملك عبدالعزيز.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 04:14 PM

رئيس جامعة المؤسس يفتتح فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من 21 جامعة سعودية





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افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، تحت شعار "قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها"، بمشاركة أكثر 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.



وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، والتي أكد خلالها على أهمية الملتقى الذي يركز في نسخته الثانية على القيم المتضمنة فـي رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية فـي تفعيلها، في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأندية الطلابية من خلال ندوات حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة في أساليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمية ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابية، وتنفيـذ العديد مـن البرامـج والأنشطة الطلابية المتنوعة مـن تخصصات الأندية للمساهمة فـي تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية في الجامعات السعودية.



وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، بعد ذلك قدم نادي المسرح بالتعاون مع الأندية الطلابية بالجامعة لوحة فنية تبرز المجالات التي تهتم بها الأندية الطلابية وتفاعل الطلاب معها.



واختتم اليوم الأول للملتقى بأربع ورش عمل هي: ورشة بعنوان "مهارات التخطيط الأنشطة الأندية الطلابية" الدكتور محمد بن اقرون الفضيل من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي في بناء البرامج القيمية"، قدمها الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "أساليب غرس القيم من خلال أنشطة الأندية الطلابية" قدمها الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "استراتيجيات صناعة المبادرات القيمية" قدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري من جامعة الملك عبدالعزيز.