النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جامعة المؤسس يفتتح فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية

يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من 21 جامعة سعودية

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، تحت شعار "قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها"، بمشاركة أكثر 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، والتي أكد خلالها على أهمية الملتقى الذي يركز في نسخته الثانية على القيم المتضمنة فـي رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية فـي تفعيلها، في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأندية الطلابية من خلال ندوات حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة في أساليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمية ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابية، وتنفيـذ العديد مـن البرامـج والأنشطة الطلابية المتنوعة مـن تخصصات الأندية للمساهمة فـي تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية في الجامعات السعودية.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، بعد ذلك قدم نادي المسرح بالتعاون مع الأندية الطلابية بالجامعة لوحة فنية تبرز المجالات التي تهتم بها الأندية الطلابية وتفاعل الطلاب معها.

واختتم اليوم الأول للملتقى بأربع ورش عمل هي: ورشة بعنوان "مهارات التخطيط الأنشطة الأندية الطلابية" الدكتور محمد بن اقرون الفضيل من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي في بناء البرامج القيمية"، قدمها الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "أساليب غرس القيم من خلال أنشطة الأندية الطلابية" قدمها الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "استراتيجيات صناعة المبادرات القيمية" قدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري من جامعة الملك عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جامعة المؤسس يفتتح فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية
سبق

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، تحت شعار "قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها"، بمشاركة أكثر 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، والتي أكد خلالها على أهمية الملتقى الذي يركز في نسخته الثانية على القيم المتضمنة فـي رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية فـي تفعيلها، في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأندية الطلابية من خلال ندوات حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة في أساليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمية ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابية، وتنفيـذ العديد مـن البرامـج والأنشطة الطلابية المتنوعة مـن تخصصات الأندية للمساهمة فـي تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية في الجامعات السعودية.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، بعد ذلك قدم نادي المسرح بالتعاون مع الأندية الطلابية بالجامعة لوحة فنية تبرز المجالات التي تهتم بها الأندية الطلابية وتفاعل الطلاب معها.

واختتم اليوم الأول للملتقى بأربع ورش عمل هي: ورشة بعنوان "مهارات التخطيط الأنشطة الأندية الطلابية" الدكتور محمد بن اقرون الفضيل من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي في بناء البرامج القيمية"، قدمها الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "أساليب غرس القيم من خلال أنشطة الأندية الطلابية" قدمها الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "استراتيجيات صناعة المبادرات القيمية" قدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري من جامعة الملك عبدالعزيز.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:14 PM

رئيس جامعة المؤسس يفتتح فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية

يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من 21 جامعة سعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
229

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، تحت شعار "قيم رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية في تفعيلها"، بمشاركة أكثر 100 طالب وطالبة يمثلون الأندية الطلابية من 21 جامعة سعودية، ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وبدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، والتي أكد خلالها على أهمية الملتقى الذي يركز في نسخته الثانية على القيم المتضمنة فـي رؤية المملكة 2030 ودور الأندية الطلابية فـي تفعيلها، في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأندية الطلابية من خلال ندوات حوارية وورش عمل تدريبية متخصصة في أساليب غرس القيم وصناعة المبادرات القيمية ضمن برامج وأنشطة الأندية الطلابية، وتنفيـذ العديد مـن البرامـج والأنشطة الطلابية المتنوعة مـن تخصصات الأندية للمساهمة فـي تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الأندية الطلابية في الجامعات السعودية.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى الثاني للأندية الطلابية بالجامعات السعودية، بعد ذلك قدم نادي المسرح بالتعاون مع الأندية الطلابية بالجامعة لوحة فنية تبرز المجالات التي تهتم بها الأندية الطلابية وتفاعل الطلاب معها.

واختتم اليوم الأول للملتقى بأربع ورش عمل هي: ورشة بعنوان "مهارات التخطيط الأنشطة الأندية الطلابية" الدكتور محمد بن اقرون الفضيل من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي في بناء البرامج القيمية"، قدمها الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "أساليب غرس القيم من خلال أنشطة الأندية الطلابية" قدمها الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي من جامعة الملك عبدالعزيز، وورشة بعنوان "استراتيجيات صناعة المبادرات القيمية" قدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري من جامعة الملك عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة