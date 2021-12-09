"سار" تكشف عن المشغل الجديد للميناء الجاف

بعد منافسة شارك فيها 5 مشغلين عالميين

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" بالرياض عن فوز الشركة السعودية العالمية للموانئ مشغلاً جديداً لميناء الرياض الجاف.

وجاء فوز الشركة السعودية العالمية للموانئ بعد المنافسة التي شهدها خمسة مشغلين عالميين للظفر بهذا التعاقد المقرر له أن يبدأ مطلع شهر مارس المقبل 2022م.

ويتولى المشغل الجديد مهام تحسين وتطوير آليات العمل المعتمدة في ميناء الرياض الجاف بنهاية الربع الأول من العام 2022، وبإشراف مباشر من الخطوط الحديدية السعودية "سار".

ووقعت الاتفاقية اليوم بين كل من "سار" والشركة السعودية العالمية للموانئ تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتسهم في تحقيق التوسع المطلوب في عمليات الشحن من خلال توفير خيارات نقل متطورة، فضلاً عن تعزيزه من كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة، وزيادة معدلات التنافسية القائمة ذات الصلة بالمحتوى المحلي في المملكة، وتعزيز أمن وسلامة سلاسل الإمداد على نحو يتوافق أكثر ومجمل المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تستهدفها منظومة النقل في المملكة.

وتسعى "سار" من خلال هذا التعاقد إلى رفع الكفاءة التشغيلية لهذا الخط للوصول بها إلى حاجز 1.5 مليون حاوية سنوياً بحلول عام 2030م، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الكميات الحالية.

وسيتم الوصول لهذه المعدلات الجديدة من خلال آليات عمل مبتكرة قائمة على الأتمتة بالدرجة الأولى لمجمل مرافق الميناء، مع تأمين خدمة عملاء على مدار الساعات الأربع والعشرين، وكذلك توفير خدمة الميل الأخير، وتفعيل وتحسين خدمات التصدير ضمن باقة من الحوافز والمزايا المشجعة لجميع المصدرين.