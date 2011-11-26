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سقيا.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة

الأرصاد أصدرت عدة تنبيهات للمنطقة خلال الساعات الماضية

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة اليوم: إن الإدارة العامة_لشبكات_السيول بوكالة_التشييد_والصيانة تباشر متابعة قنوات تصريف مياه الأمطار ومواقع تجمعات المياه في بعض المواقع عبر الفرق الميدانية المتخصصة بـ #العاصمة_المقدسة.


وتتعرض معظم مناطق المملكة لحالة ممطرة وثقتها لجنة تسميات باسم "سقيا" وينتظر أن تستمر للأحد القادم وفق التوقعات.

العاصمة المقدسة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقيا.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة
سبق

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة اليوم: إن الإدارة العامة_لشبكات_السيول بوكالة_التشييد_والصيانة تباشر متابعة قنوات تصريف مياه الأمطار ومواقع تجمعات المياه في بعض المواقع عبر الفرق الميدانية المتخصصة بـ #العاصمة_المقدسة.


وتتعرض معظم مناطق المملكة لحالة ممطرة وثقتها لجنة تسميات باسم "سقيا" وينتظر أن تستمر للأحد القادم وفق التوقعات.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:07 AM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:14 AM

سقيا.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة

الأرصاد أصدرت عدة تنبيهات للمنطقة خلال الساعات الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة اليوم: إن الإدارة العامة_لشبكات_السيول بوكالة_التشييد_والصيانة تباشر متابعة قنوات تصريف مياه الأمطار ومواقع تجمعات المياه في بعض المواقع عبر الفرق الميدانية المتخصصة بـ #العاصمة_المقدسة.


وتتعرض معظم مناطق المملكة لحالة ممطرة وثقتها لجنة تسميات باسم "سقيا" وينتظر أن تستمر للأحد القادم وفق التوقعات.

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