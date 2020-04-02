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مصر: تسجيل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا

71 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 850 إصابة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر، إلى 850 إصابة، لترتفع بنسبة 71 حالة بعد إعلان وزيرة الصحة أن العدد وصل إلى 779.


وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الخميس؛ 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن العائدين من الخارج تسببوا بانتشار فيروس كورونا في البلاد، واصفة إياهم بأنهم "السبب الرئيسي" لتفشي هذا المرض المميت في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي، تسبّب في نقل الفيروس، مشيرًا إلى أن مصر في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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مصر: تسجيل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر، إلى 850 إصابة، لترتفع بنسبة 71 حالة بعد إعلان وزيرة الصحة أن العدد وصل إلى 779.


وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الخميس؛ 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن العائدين من الخارج تسببوا بانتشار فيروس كورونا في البلاد، واصفة إياهم بأنهم "السبب الرئيسي" لتفشي هذا المرض المميت في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي، تسبّب في نقل الفيروس، مشيرًا إلى أن مصر في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:56 PM

مصر: تسجيل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا

71 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 850 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر، إلى 850 إصابة، لترتفع بنسبة 71 حالة بعد إعلان وزيرة الصحة أن العدد وصل إلى 779.


وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الخميس؛ 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن العائدين من الخارج تسببوا بانتشار فيروس كورونا في البلاد، واصفة إياهم بأنهم "السبب الرئيسي" لتفشي هذا المرض المميت في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي، تسبّب في نقل الفيروس، مشيرًا إلى أن مصر في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا.

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