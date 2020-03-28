‏في كمين مُحكم.. "التجارة" تضبط عمالة تبيع معقمات مغشوشة بأحد المواقع الإلكترونية

تم القبض على صاحب الشاحنة الذي يقوم بتجميع البصل وحجز جميع الكميات المخزَّنة

ضبطت وزارة التجارة اليوم الجمعة عمالة وافدة؛ تقوم ببيع معقمات مغشوشة داخل بيت شعبي عبر أحد المواقع الإلكترونية بعد كمين مُحكم.

وفي التفاصيل، أوضحت "التجارة" أنها صادرت جميع الكميات المخزَّنة داخل بيت شعبي، يحوي معملاً للغش، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

وقبضت الجهات الأمنية على صاحب الشاحنة الذي ظهر في المقطع المتداوَل وهو يقوم بتجميع كميات من البصل، وتم حجز الكمية التي يقوم بتخزينها في أحد المستودعات بالرياض، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.