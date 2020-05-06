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إنجاز وطني.. البريد السعودي يحقق جائزة عالمية في خدمة العملاء

بعد تطبيقه للعديد من المعايير ومؤشرات الأداء المتطلب تحقيقها

حققت مؤسسة البريد السعودي جائزة خدمة العملاء من تعاونية البريد السريع (EMS Cooperative) التابعة لمنظمة اتحاد البريد العالمي (UPU) من خلال استخدام نظام الاستعلامات الدولي والذي يعد أحد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء في تعاونية البريد السريع للاستعلام عن الطرود والبريد الدولي.

وتأتي هذه الجائزة بعد تطبيق مؤسسة البريد السعودي للعديد من المعايير ومؤشرات الأداء المتطلب تحقيقها للترشح لهذه الجائزة، منها الرد على الاستعلامات الواردة من الدول الأعضاء وفي الوقت المحدد والرد على الاستعلامات وحلها خلال 15 يوم عمل.

وتؤكد هذه الجائزة توجهات البريد السعودي الاستراتيجية في التركيز على العملاء سواء كانت منظمات أو جهات حكومية أو شركات أو أفراد، وفتح جميع قنوات التواصل لتلبية متطلبات العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وبشأن هذه الجائزة، أعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن اعتزاز البريد السعودي بحصوله على هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن خدمة عملائنا هي أحد الركائز في استراتيجيتنا الجديدة للتحول، وهذه الجائزة تؤكد مدى حرصنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة.

ويشهد البريد السعودي قفزات نوعية في تقديم الحلول البريدية واللوجستية الممكنة لدعم التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الالكترونية بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030 وضمن توجهات المؤسسة الرامية إلى التحول الاستراتيجي كمشغل وطني يقدم منتجات وخدمات بريدية ولوجستية نوعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز وطني.. البريد السعودي يحقق جائزة عالمية في خدمة العملاء
سبق

حققت مؤسسة البريد السعودي جائزة خدمة العملاء من تعاونية البريد السريع (EMS Cooperative) التابعة لمنظمة اتحاد البريد العالمي (UPU) من خلال استخدام نظام الاستعلامات الدولي والذي يعد أحد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء في تعاونية البريد السريع للاستعلام عن الطرود والبريد الدولي.

وتأتي هذه الجائزة بعد تطبيق مؤسسة البريد السعودي للعديد من المعايير ومؤشرات الأداء المتطلب تحقيقها للترشح لهذه الجائزة، منها الرد على الاستعلامات الواردة من الدول الأعضاء وفي الوقت المحدد والرد على الاستعلامات وحلها خلال 15 يوم عمل.

وتؤكد هذه الجائزة توجهات البريد السعودي الاستراتيجية في التركيز على العملاء سواء كانت منظمات أو جهات حكومية أو شركات أو أفراد، وفتح جميع قنوات التواصل لتلبية متطلبات العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وبشأن هذه الجائزة، أعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن اعتزاز البريد السعودي بحصوله على هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن خدمة عملائنا هي أحد الركائز في استراتيجيتنا الجديدة للتحول، وهذه الجائزة تؤكد مدى حرصنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة.

ويشهد البريد السعودي قفزات نوعية في تقديم الحلول البريدية واللوجستية الممكنة لدعم التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الالكترونية بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030 وضمن توجهات المؤسسة الرامية إلى التحول الاستراتيجي كمشغل وطني يقدم منتجات وخدمات بريدية ولوجستية نوعية.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
05:12 PM

إنجاز وطني.. البريد السعودي يحقق جائزة عالمية في خدمة العملاء

بعد تطبيقه للعديد من المعايير ومؤشرات الأداء المتطلب تحقيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت مؤسسة البريد السعودي جائزة خدمة العملاء من تعاونية البريد السريع (EMS Cooperative) التابعة لمنظمة اتحاد البريد العالمي (UPU) من خلال استخدام نظام الاستعلامات الدولي والذي يعد أحد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء في تعاونية البريد السريع للاستعلام عن الطرود والبريد الدولي.

وتأتي هذه الجائزة بعد تطبيق مؤسسة البريد السعودي للعديد من المعايير ومؤشرات الأداء المتطلب تحقيقها للترشح لهذه الجائزة، منها الرد على الاستعلامات الواردة من الدول الأعضاء وفي الوقت المحدد والرد على الاستعلامات وحلها خلال 15 يوم عمل.

وتؤكد هذه الجائزة توجهات البريد السعودي الاستراتيجية في التركيز على العملاء سواء كانت منظمات أو جهات حكومية أو شركات أو أفراد، وفتح جميع قنوات التواصل لتلبية متطلبات العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

وبشأن هذه الجائزة، أعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن اعتزاز البريد السعودي بحصوله على هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن خدمة عملائنا هي أحد الركائز في استراتيجيتنا الجديدة للتحول، وهذه الجائزة تؤكد مدى حرصنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة.

ويشهد البريد السعودي قفزات نوعية في تقديم الحلول البريدية واللوجستية الممكنة لدعم التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الالكترونية بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030 وضمن توجهات المؤسسة الرامية إلى التحول الاستراتيجي كمشغل وطني يقدم منتجات وخدمات بريدية ولوجستية نوعية.

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