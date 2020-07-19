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العراق.. استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بـ3 قذائف هاون

"القيادة" اتهمت جهات لم تسمها بمحاولة إضعاف الدولة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تعرُّض المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد ظهر اليوم الأحد إلى هجوم بثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم.

وأوضحت القيادة في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن اثنتين من هذه القذائف انفجرتا، فيما لم تنفجر الثالثة، دون الإشارة إلى أن الهجوم أسفر عن إلحاق خسائر أو أضرار أم لا.

واتهمت القيادة جهات لم تسمها بالوقوف خلف هذا الهجوم بقصد خلط الأوراق، وإضعاف الدول.

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العراق.. استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بـ3 قذائف هاون
سبق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تعرُّض المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد ظهر اليوم الأحد إلى هجوم بثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم.

وأوضحت القيادة في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن اثنتين من هذه القذائف انفجرتا، فيما لم تنفجر الثالثة، دون الإشارة إلى أن الهجوم أسفر عن إلحاق خسائر أو أضرار أم لا.

واتهمت القيادة جهات لم تسمها بالوقوف خلف هذا الهجوم بقصد خلط الأوراق، وإضعاف الدول.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:27 PM

العراق.. استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بـ3 قذائف هاون

"القيادة" اتهمت جهات لم تسمها بمحاولة إضعاف الدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تعرُّض المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد ظهر اليوم الأحد إلى هجوم بثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم.

وأوضحت القيادة في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن اثنتين من هذه القذائف انفجرتا، فيما لم تنفجر الثالثة، دون الإشارة إلى أن الهجوم أسفر عن إلحاق خسائر أو أضرار أم لا.

واتهمت القيادة جهات لم تسمها بالوقوف خلف هذا الهجوم بقصد خلط الأوراق، وإضعاف الدول.

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