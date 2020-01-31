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"الكويكبي" يستمر لاعباً اتفاقياً حتى 2024

أنهت إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل؛ تجديد عقد لاعب الوسط محمد الكويكبي؛ حتى 2024، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق وتدعيمه بالعناصر المميزة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الدبل؛ والرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي؛ وأعضاء مجلس الإدارة إياد البقشي ومحمد الدعلان.

من جانبه، أعرب المهندس خالد الدبل؛ عن سعادته في إتمام توقيع عقد التجديد مع اللاعب محمد الكويكبي؛ وقال: " منذ أن نجحنا في استقطاب اللاعب محمد الكويكبي؛ من نادي العروبة وشراء عقد انتقاله في عام 2016، والكويكبي أحد أعمدة الفريق الأساسية، كنا حرصاء دوماً في مجلس الإدارة على تهيئة واستقطاب المواهب البارزة، والمحافظة على استقرار الفريق، وهذا التجديد يأتي في هذا الإطار.

في المقابل، أعرب اللاعب محمد الكويكبي؛ عن سعادته في التجديد لنادي الاتفاق لأربع سنوات مقبلة، وقال: ”اللهم لك الحمد.. أبارك لنفسي تجديد عقدي لكبير الشرقية.. وأوعد الجميع أن أبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير الغالية".

نادي الاتفاق لاعب الوسط محمد الكويكبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الكويكبي" يستمر لاعباً اتفاقياً حتى 2024
سبق

أنهت إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل؛ تجديد عقد لاعب الوسط محمد الكويكبي؛ حتى 2024، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق وتدعيمه بالعناصر المميزة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الدبل؛ والرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي؛ وأعضاء مجلس الإدارة إياد البقشي ومحمد الدعلان.

من جانبه، أعرب المهندس خالد الدبل؛ عن سعادته في إتمام توقيع عقد التجديد مع اللاعب محمد الكويكبي؛ وقال: " منذ أن نجحنا في استقطاب اللاعب محمد الكويكبي؛ من نادي العروبة وشراء عقد انتقاله في عام 2016، والكويكبي أحد أعمدة الفريق الأساسية، كنا حرصاء دوماً في مجلس الإدارة على تهيئة واستقطاب المواهب البارزة، والمحافظة على استقرار الفريق، وهذا التجديد يأتي في هذا الإطار.

في المقابل، أعرب اللاعب محمد الكويكبي؛ عن سعادته في التجديد لنادي الاتفاق لأربع سنوات مقبلة، وقال: ”اللهم لك الحمد.. أبارك لنفسي تجديد عقدي لكبير الشرقية.. وأوعد الجميع أن أبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير الغالية".

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:57 PM

"الكويكبي" يستمر لاعباً اتفاقياً حتى 2024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أنهت إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل؛ تجديد عقد لاعب الوسط محمد الكويكبي؛ حتى 2024، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق وتدعيمه بالعناصر المميزة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الدبل؛ والرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي؛ وأعضاء مجلس الإدارة إياد البقشي ومحمد الدعلان.

من جانبه، أعرب المهندس خالد الدبل؛ عن سعادته في إتمام توقيع عقد التجديد مع اللاعب محمد الكويكبي؛ وقال: " منذ أن نجحنا في استقطاب اللاعب محمد الكويكبي؛ من نادي العروبة وشراء عقد انتقاله في عام 2016، والكويكبي أحد أعمدة الفريق الأساسية، كنا حرصاء دوماً في مجلس الإدارة على تهيئة واستقطاب المواهب البارزة، والمحافظة على استقرار الفريق، وهذا التجديد يأتي في هذا الإطار.

في المقابل، أعرب اللاعب محمد الكويكبي؛ عن سعادته في التجديد لنادي الاتفاق لأربع سنوات مقبلة، وقال: ”اللهم لك الحمد.. أبارك لنفسي تجديد عقدي لكبير الشرقية.. وأوعد الجميع أن أبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير الغالية".

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