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سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 96 وتماثل 7489 للشفاء

سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:38 PM

سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 96 وتماثل 7489 للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .

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