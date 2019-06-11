تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة
يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. والحالة تستمر حتى 3 عصرًا
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تبوك
تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-11
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:59 AM
تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة
يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. والحالة تستمر حتى 3 عصرًا
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.