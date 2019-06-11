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تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة

يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. والحالة تستمر حتى 3 عصرًا

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:59 AM

تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة

يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. والحالة تستمر حتى 3 عصرًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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397

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.

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