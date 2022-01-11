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"صحة جازان" تُجرِي 177 عملية قلب مفتوح خلال العام 2021

تنوعت ما بين عمليات تبديل وإصلاح صمامات وعمليات الشرايين

أجرت صحة منطقة جازان ممثلة بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 177 عملية قلب مفتوح خلال العام الميلادي 2021.

وذكرت بأن العمليات تنوعت ما بين عمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب وعمليات الشرايين القلبية وعمليات القلب للأطفال، وبينت بأن عدد العمليات التي تم إجراؤها للكبار بلغت 169 عملية فيما بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها للأطفال ثماني عمليات قلب.

وأضافت بأن عدد عمليات القلب النابض التي تم إجراؤها خلال الفترة ذاتها بلغ 25 عملية.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات النوعية التخصصية التي تقدمها صحة جازان خاصة عمليات جراحة القلب المفتوح والتي يجريها مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر للمرضى بكافة فئاتهم العمرية.

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"صحة جازان" تُجرِي 177 عملية قلب مفتوح خلال العام 2021
سبق

أجرت صحة منطقة جازان ممثلة بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 177 عملية قلب مفتوح خلال العام الميلادي 2021.

وذكرت بأن العمليات تنوعت ما بين عمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب وعمليات الشرايين القلبية وعمليات القلب للأطفال، وبينت بأن عدد العمليات التي تم إجراؤها للكبار بلغت 169 عملية فيما بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها للأطفال ثماني عمليات قلب.

وأضافت بأن عدد عمليات القلب النابض التي تم إجراؤها خلال الفترة ذاتها بلغ 25 عملية.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات النوعية التخصصية التي تقدمها صحة جازان خاصة عمليات جراحة القلب المفتوح والتي يجريها مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر للمرضى بكافة فئاتهم العمرية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:54 PM

"صحة جازان" تُجرِي 177 عملية قلب مفتوح خلال العام 2021

تنوعت ما بين عمليات تبديل وإصلاح صمامات وعمليات الشرايين

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قاسم الخبراني - جازان
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أجرت صحة منطقة جازان ممثلة بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 177 عملية قلب مفتوح خلال العام الميلادي 2021.

وذكرت بأن العمليات تنوعت ما بين عمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب وعمليات الشرايين القلبية وعمليات القلب للأطفال، وبينت بأن عدد العمليات التي تم إجراؤها للكبار بلغت 169 عملية فيما بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها للأطفال ثماني عمليات قلب.

وأضافت بأن عدد عمليات القلب النابض التي تم إجراؤها خلال الفترة ذاتها بلغ 25 عملية.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات النوعية التخصصية التي تقدمها صحة جازان خاصة عمليات جراحة القلب المفتوح والتي يجريها مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر للمرضى بكافة فئاتهم العمرية.

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